Российские военные доставили три тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дераа

Сотрудники российского центра по примирению доставили три тонны гуманитарной помощи в провинцию Дераа.

Местным жителям раздали продуктовые наборы, а также мешки с гречкой, мукой и сахаром.



Хамзи Шахин, сирийский депутат: «Много людей умерли, многие потеряли дома. Им очень нужно оказать помощь. И мы благодарим российский народ, мы благодарим российское правительство и те организации, которые работают в России и стараются собрать эту помощь и отправить нам».



Поселок находился под контролем боевиков более двух лет. Во время отступления террористы уничтожили местные коммуникации. Жители остались без воды и света. Также остро людям не хватает медикаментов. Ситуация стала налаживаться после того, как населенный пункт вошел в зону деэскалации.