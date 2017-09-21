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  • 21.09, 08:40
    Российские военные доставили три тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дераа. Сирия, армия и флот РФ, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные доставили три тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дераа

    Российские военные доставили три тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дераа

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    Российские военные доставили три тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дераа

    Российские военные доставили три тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дераа

    Российские военные доставили три тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дераа

      Сотрудники российского центра по примирению доставили три тонны гуманитарной помощи в провинцию Дераа.

      Местным жителям раздали продуктовые наборы, а также мешки с гречкой, мукой и сахаром.

      Хамзи Шахин, сирийский депутат: «Много людей умерли, многие потеряли дома. Им очень нужно оказать помощь. И мы благодарим российский народ, мы благодарим российское правительство и те организации, которые работают в России и стараются собрать эту помощь и отправить нам».

      Поселок находился под контролем боевиков более двух лет. Во время отступления террористы уничтожили местные коммуникации. Жители остались без воды и света. Также остро людям не хватает медикаментов. Ситуация стала налаживаться после того, как населенный пункт вошел в зону деэскалации.

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