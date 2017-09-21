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  • 21.09, 08:40

    В Северной Осетии ищут сорвавшихся в пропасть альпинистов

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    В Северной Осетии ищут сорвавшихся в пропасть альпинистов

    В Северной Осетии ищут сорвавшихся в пропасть альпинистов

    Спасатели Северной Осетии с помощью вертолета ищут четырех альпинистов, сорвавшихся на горе Казбек.

    Группа из восьми человек совершала восхождение на Казбек, когда четверо альпинистов сорвались в пропасть. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно, сообщает ТАСС.

    В четверг утром на поиски людей вылетел вертолет.

    По данным «Интерфакса», пять человек из альпгруппы — москвичи.

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