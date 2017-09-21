Названы города с самым грязным воздухом в России

Минприроды РФ составило список из 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.
В него вошли Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.
По данным газеты «Известия», в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый.
В Роспотребнадзоре газете рассказали о причинах плохого качества воздуха в городах. Это отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатация устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных, а также ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.
По данным газеты «Известия», в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый.
В Роспотребнадзоре газете рассказали о причинах плохого качества воздуха в городах. Это отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатация устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных, а также ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.
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