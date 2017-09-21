В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

Мексика погрузилась в национальный траур по погибшим при землетрясении.
По последним данным, удар стихии унес жизни 230 человек. Магнитуда составила 7,1.
В результате землетрясения разрушены десятки зданий, под завалами могут оставаться люди. Полиция, пожарные и волонтеры продолжают поиски выживших. Уже известно, что удалось спасти более 50 человек.
В результате землетрясения разрушены десятки зданий, под завалами могут оставаться люди. Полиция, пожарные и волонтеры продолжают поиски выживших. Уже известно, что удалось спасти более 50 человек.
Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.
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