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  • 21.09, 08:40
    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

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    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

      Мексика погрузилась в национальный траур по погибшим при землетрясении.

      По последним данным, удар стихии унес жизни 230 человек. Магнитуда составила 7,1.

      В результате землетрясения разрушены десятки зданий, под завалами могут оставаться люди. Полиция, пожарные и волонтеры продолжают поиски выживших. Уже известно, что удалось спасти более 50 человек.

      Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.

      Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.

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