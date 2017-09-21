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  • 21.09, 07:08
    Лавров посетил заседание СБ ООН и министерскую встречу по Ирану. Иран, Лавров, ООН, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров посетил заседание СБ ООН и министерскую встречу по Ирану

    Лавров посетил заседание СБ ООН и министерскую встречу по Ирану

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    Лавров посетил заседание СБ ООН и министерскую встречу по Ирану

    Лавров посетил заседание СБ ООН и министерскую встречу по Ирану

    Лавров посетил заседание СБ ООН и министерскую встречу по Ирану

      Об угрозе терроризма накануне говорили в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН по миротворчеству. Сергей Лавров заявил, что в результате военных авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке страны региона столкнулись с беспрецедентным ростом террористической угрозы, и Россия готова поделиться опытом борьбы с преступными группировками.

      В своей речи российский министр также коснулся темы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Лавров отметил, что у взаимодействия между ООН и ОБСЕ есть перспективы.

      Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Как известно, эти договоренности были единогласно одобрены в резолюции Совета безопасности 2202, и увиливать от ее выполнения нехорошо».

      В Нью-Йорке состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств так называемой шестерки стран-посредников и Ирана по ядерной программе. Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать поддержанию устойчивости этой сделки. Сегодня Сергей Лавров выступит на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

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