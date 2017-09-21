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  • 21.09, 07:08

    СМИ узнали о готовности Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном

    2 комментария

    СМИ узнали о готовности Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном

    СМИ узнали о готовности Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном

    Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы аннулировать ядерную сделку с Ираном. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал NBC.

    По его информации, Трамп примет решение по этому вопросу до 15 октября. Он даст Конгрессу 60 дней, за которые законодатели должны будут решить, вводить ли вновь против Ирана санкции, снятые в рамках ядерной сделки с Тегераном.

    Сам Трамп в среду сообщил журналистам, что уже принял решение, но не сказал, какое. Госсекретарь Рек Тиллерсон заявил прессе, что президент не делился подробностями ни с кем за пределами своей команды, передает РИА Новости.




    По данным NBC, у Трампа есть еще один вариант действий. Он дает европейским союзникам США 90 дней на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. Этот вариант обсуждается Белым домом и с европейцами, и с членами Конгресса.

    Ранее после министерской встречи на полях Генассамблеи ООН глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Совместный всеобъемлющий план действий, выработанный в 2015 году в том числе и США, работает, сделка сохранена и возобновления переговоров по соглашению не требуется. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США полностью соблюдают соглашение по иранской ядерной программе и того же ожидают от Ирана. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия будет содействовать поддержанию устойчивости соглашения по иранской ядерной программе.

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