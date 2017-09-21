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  • 21.09, 07:09

    Власти США прекратили поиски пропавшего в горах россиянина

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    Власти США прекратили поиски пропавшего в горах россиянина

    Власти США прекратили поиски пропавшего в горах россиянина

    В США приостановлена операция по поиску 57-летнего россиянина, который неделю назад пропал в горах штата Вашингтон.

    14 сентября Сергей Черепов вместе с друзьями отправился с горы. Мужчина отделился от группы, намереваясь самостоятельно вернуться на автостоянку, однако друзья по возвращении его там не нашли. Они обратились в полицию.

    Спасатели опасаются, что Сергей мог упасть с троп в густые кустарники. Также поиски осложнили погодные условия.

    Незадолго до похода в горы Черепов получил травму головы. Кроме того, у него не было достаточно еды и теплой одежды, сообщает РИА Новости.

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