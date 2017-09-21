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  • 21.09, 05:38
    Человек погиб в ДТП с автобусом на юге Москвы. ДТП, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧеловек погиб в ДТП с автобусом на юге Москвы

    Человек погиб в ДТП с автобусом на юге Москвы

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    Человек погиб в ДТП с автобусом на юге Москвы

    Человек погиб в ДТП с автобусом на юге Москвы

    Человек погиб в ДТП с автобусом на юге Москвы

      Пассажирский автобус и Lada Priora столкнулись на юге-Москвы в среду вечером.

      ДТП произошло на пересечении Кировоградской и Днепропетровской улиц. В результате столкновения автобуса №784 и легковушки погиб один и пострадали два человека — все из Priora.

      По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при пересечении перекрестка проехал на красный и врезался в автобус.

      Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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