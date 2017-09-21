Человек погиб в ДТП с автобусом на юге Москвы

Пассажирский автобус и Lada Priora столкнулись на
юге-Москвы в среду вечером.
ДТП произошло на пересечении Кировоградской и Днепропетровской улиц. В результате столкновения автобуса №784 и легковушки погиб один и пострадали два человека — все из Priora.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при пересечении перекрестка проехал на красный и врезался в автобус.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при пересечении перекрестка проехал на красный и врезался в автобус.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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