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  • 21.09, 05:38
    По делу о взрыве в лондонском метро задержан шестой человек. Лондон, задержание, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо делу о взрыве в лондонском метро задержан шестой человек

    По делу о взрыве в лондонском метро задержан шестой человек

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    По делу о взрыве в лондонском метро задержан шестой человек

    По делу о взрыве в лондонском метро задержан шестой человек

      Британская полиция в четверг задержала шестого подозреваемого в причастности к взрыву в метро Лондона.

      Задержан 17-летний молодой человек, сообщает РИА Новости. Таким образом число задержанных по данному делу составляет шесть человек, все они мужчины.

      Напомним, 15 сентября на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Пострадали 30 человек. По оценкам полиции, самодельное устройство не сработало на полную силу. Это пятая атака в Великобритании за последние полгода.

      Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.

      Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

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