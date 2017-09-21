Великобритания пригрозила ООН урезать финансирование

Великобритания сократит финансирование ООН, если организация срочно не начнет реформы. Об этом заявила британский министр по международному развитию Прити Пател.
Прити Пател: «Хотя цели и задачи ООН являются вневременными, структура и система, которые у нас есть сегодня, не соответствуют реалиям сегодняшнего дня: угрозам проблемы неустойчивых государств, терроризма, экстремизма, трансграничных конфликтов и меняющегося климата. Более чем 70 последних лет ООН была превращена в множество агентств, организаций с миллиардными затратами, программами и накладными расходами и при этом со слишком малой скоординированностью, неработающей схемой перераспределения ресурсов и неэффективностью оказания помощи».
По ее мнению, международные программы ООН не демонстрируют эффективности, отвечающей затраченным на них средствам. Пател подчеркнула, что агентства ООН должны продемонстрировать желание сотрудничать, а также стать «прозрачными и ответственными механизмами», если хотят и дальше пользоваться деньгами британских налогоплательщиков.
Великобритания в этом году выделила ООН 90 миллионов фунтов стерлингов, а также два миллиарда фунтов — в качестве добровольных пожертвований. При этом в этом году королевство направило 700 военнослужащих для участия в миротворческих операциях ООН, отмечает РИА Новости.
По ее мнению, международные программы ООН не демонстрируют эффективности, отвечающей затраченным на них средствам. Пател подчеркнула, что агентства ООН должны продемонстрировать желание сотрудничать, а также стать «прозрачными и ответственными механизмами», если хотят и дальше пользоваться деньгами британских налогоплательщиков.
Великобритания в этом году выделила ООН 90 миллионов фунтов стерлингов, а также два миллиарда фунтов — в качестве добровольных пожертвований. При этом в этом году королевство направило 700 военнослужащих для участия в миротворческих операциях ООН, отмечает РИА Новости.
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