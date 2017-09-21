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  • 21.09, 04:07

    Великобритания пригрозила ООН урезать финансирование

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    Великобритания пригрозила ООН урезать финансирование

    Великобритания пригрозила ООН урезать финансирование

    Великобритания сократит финансирование ООН, если организация срочно не начнет реформы. Об этом заявила британский министр по международному развитию Прити Пател.

    Прити Пател: «Хотя цели и задачи ООН являются вневременными, структура и система, которые у нас есть сегодня, не соответствуют реалиям сегодняшнего дня: угрозам проблемы неустойчивых государств, терроризма, экстремизма, трансграничных конфликтов и меняющегося климата. Более чем 70 последних лет ООН была превращена в множество агентств, организаций с миллиардными затратами, программами и накладными расходами и при этом со слишком малой скоординированностью, неработающей схемой перераспределения ресурсов и неэффективностью оказания помощи».

    По ее мнению, международные программы ООН не демонстрируют эффективности, отвечающей затраченным на них средствам. Пател подчеркнула, что агентства ООН должны продемонстрировать желание сотрудничать, а также стать «прозрачными и ответственными механизмами», если хотят и дальше пользоваться деньгами британских налогоплательщиков.

    Великобритания в этом году выделила ООН 90 миллионов фунтов стерлингов, а также два миллиарда фунтов — в качестве добровольных пожертвований. При этом в этом году королевство направило 700 военнослужащих для участия в миротворческих операциях ООН, отмечает РИА Новости.

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