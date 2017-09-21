В Германии спорят о судьбе сбежавшей к ИГИЛ немецкой школьницы

В поисках принца и в ожидании смерти. Как немецкая девушка поехала в ИГИЛ искать свою любовь, а теперь ждет смертной казни за терроризм?

В иракской тюрьме ждет суда юная гражданка Германии, которой может грозить смертная казнь. В самой Германии вокруг этой истории развернулись споры: люди не понимают, жалеть юную немку, сбившуюся с пути или согласиться с тем, что она заслуживает смерти.



Год назад 16-летняя Линда Венцель, как это часто бывает, связалась с вербовщиками ИГИЛ в соцсетях. Она жила в деревне Пульшниц в Средней Германии недалеко от Дрездена и была лучшей ученицей в классе, однако после развода родителей стала замкнутой и странной. Подруги рассказывали, что Линда стала носить закрытые одежды и отказалась от свинины. Когда педагоги заподозрили неладное, было уже поздно. Девушка украла у матери чековую книжку и сбежала в Стамбул. Там она добралась до турецкой границы и пробралась в Мосул.



В Ираке у школьницы сразу появился жених, он и стал готовить ее для армии. Однако пожениться они не успели — в битве за Мосул боевика убили. Тогда же иракским правительственным войскам удалось схватить Линду, на руках у которой был маленький ребенок. Сама девушка была ранена и жалобно кричала: «Я хочу домой. Пожалуйста, привезите меня домой в Германию».



Консульство Германии в Ираке оказывает Линде Венцель помощь. Однако Берлин не может просить ее экстрадиции, поскольку не подавал международного заявления о ее аресте. На родине Линда считается пропавшей без вести несовершеннолетней. И есть надежда, что суд это учтет и вышлет ее в Германию.



Но шансы вернуть ее на родину не очень велики. Дело в том, что, по данным иракской разведки, Линда Венцель была снайпером в армии ИГИЛ, и за это по местным законам ей грозит смертная казнь. Премьер-министр Ирака уже заявил, что никаких поблажек на этом уголовном процессе не будет.



Подробности — в материале «Итогов дня».