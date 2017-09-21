Около 100 человек задержаны из-за конфликта у ТЦ «Москва»

Полиция задержала около 100 участников бытового конфликта около торгового центра «Москва» на
юго-востоке Москвы.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, задержанным проводят дактилоскопирование и проверяют по базам, стоят ли они на миграционном учете.
По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Пострадавший был доставлен в больницу.
Земляки пострадавшего попытались устроить драку с охранниками, однако стычка была пресечена полицейскими.
По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Пострадавший был доставлен в больницу.
Земляки пострадавшего попытались устроить драку с охранниками, однако стычка была пресечена полицейскими.
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