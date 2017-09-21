Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.09, 01:05
    Около 100 человек задержаны из-за конфликта у ТЦ «Москва». Москва, драки и избиения, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОколо 100 человек задержаны из-за конфликта у ТЦ «Москва»

    Около 100 человек задержаны из-за конфликта у ТЦ «Москва»

    1 комментарий
    Около 100 человек задержаны <nobr>из-за</nobr> конфликта у ТЦ «Москва»

    Около 100 человек задержаны из-за конфликта у ТЦ «Москва»

    Около 100 человек задержаны <nobr>из-за</nobr> конфликта у ТЦ «Москва»

      Полиция задержала около 100 участников бытового конфликта около торгового центра «Москва» на юго-востоке Москвы.

      Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, задержанным проводят дактилоскопирование и проверяют по базам, стоят ли они на миграционном учете.

      смотретьПолиция пресекла массовую стычку на юго-востоке Москвы
      Полиция пресекла массовую стычку на юго-востоке Москвы
      По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Пострадавший был доставлен в больницу.

      Земляки пострадавшего попытались устроить драку с охранниками, однако стычка была пресечена полицейскими.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru