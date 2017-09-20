В Праге в туристических местах начали устанавливать бетонные блоки

Власти Праги по рекомендации полиции начали установку бетонных блоков рядом с популярными у туристов местами.
Вит Хофман, мэрия Праги: «В среду бетонные блоки были размещены вокруг Старогородской площади в центре Праги, с которой связано много исторических событий в жизни города и на которой в любое время года очень много людей».
Ограждения устанавливают для защиты людей от возможных террористических атак, которые в последнее время все чаще проходят с участием грузовиков. Подобные меры будут приняты и других городах и селах Чехии, которые входят в популярные туристические маршруты, передает РИА Новости.
Ранее турникеты и детекторы для контроля посетителей на наличие взрывчатых веществ были установлены у Пражского града — резиденции президента республики Милоша Земана.
Ограждения устанавливают для защиты людей от возможных террористических атак, которые в последнее время все чаще проходят с участием грузовиков. Подобные меры будут приняты и других городах и селах Чехии, которые входят в популярные туристические маршруты, передает РИА Новости.
Ранее турникеты и детекторы для контроля посетителей на наличие взрывчатых веществ были установлены у Пражского града — резиденции президента республики Милоша Земана.
Комментарии