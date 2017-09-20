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  • 20.09, 23:34

    Пенс и Порошенко пропустили выступление Лаврова в СБ ООН

    1 комментарий

    Пенс и Порошенко пропустили выступление Лаврова в СБ ООН

    Пенс и Порошенко пропустили выступление Лаврова в СБ ООН

    Вице-президент Украины Майкл Пенс и президент Украины Пётр Порошенко пропустили выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на министерском заседании СБ ООН. Ранее Лавров не пришел на выступление Порошенко.

    Сначала Лавров не пришел на выступление Порошенко, хотя российская делегация в зале была. Министр прокомментировал заявление президента Украины о вводе контингента ООН в Донбасс позже, сказав, что он «может быть развернут только с разрешения двух сторон конфликта».

    Выступление Лаврова в свою очередь не слушал уже Порошенко, вышедший на тот момент из зала. А следом за ним заседание почему-то покинул представлявший США вице-президент Майк Пенс.

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