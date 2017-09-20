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  • 20.09, 23:34
    Полиция пресекла массовую стычку на юго-востоке Москвы. Москва, драки и избиения, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция пресекла массовую стычку на юго-востоке Москвы

    Полиция пресекла массовую стычку на юго-востоке Москвы

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    Полиция пресекла массовую стычку на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

    Полиция пресекла массовую стычку на юго-востоке Москвы

    Полиция пресекла массовую стычку на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

      Сотрудники полиции пресекли массовую драку с участием мигрантов около торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы.

      Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве, полицейские пресекли конфликт между сотрудниками охранного предприятия и мигрантами. Участников инцидента доставляют в ОВД для дальнейших разбирательств.

      Как сообщает РИА Новости, к торговому центру пришли около 50 мигрантов, которые собирались вступить в драку с охранниками.

      Подоспевшим вовремя полицейским удалось пресечь конфликт и задержать участников перепалки.

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