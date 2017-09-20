Полиция пресекла массовую стычку на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции пресекли массовую драку с участием мигрантов около торгового центра «Москва» на
юго-востоке столицы.
Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве, полицейские пресекли конфликт между сотрудниками охранного предприятия и мигрантами. Участников инцидента доставляют в ОВД для дальнейших разбирательств.
Как сообщает РИА Новости, к торговому центру пришли около 50 мигрантов, которые собирались вступить в драку с охранниками.
Подоспевшим вовремя полицейским удалось пресечь конфликт и задержать участников перепалки.
Как сообщает РИА Новости, к торговому центру пришли около 50 мигрантов, которые собирались вступить в драку с охранниками.
Подоспевшим вовремя полицейским удалось пресечь конфликт и задержать участников перепалки.
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