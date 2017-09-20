Около 30 человек пострадали при ДТП с автобусом в Карачаево-Черкесии

Пассажирский автобус въехал в забор частного дома в
Карачаево-Черкесии, пострадали 27 человек.
ДТП произошло с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих из города Кисловодска. В населенном пункте Красный Восток Малокарачаевского района у автобуса отказали тормоза, в результате он врезался в забор частного дома, сообщает «Интерфакс».
По данным ТАСС, в результате аварии пострадали 27 человек, 19 из них понадобилась госпитализация.
По предварительной информации, водитель автобуса в момент ДТП был трезв.
По данным ТАСС, в результате аварии пострадали 27 человек, 19 из них понадобилась госпитализация.
По предварительной информации, водитель автобуса в момент ДТП был трезв.
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