Путин посетил юбилейный концерт Кобзона и поблагодарил его за творчество

Президент России побывал на юбилейном концерте народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Владимир Путин от имени миллионов людей поблагодарил артиста за его творчество.
Глава государства поднялся на сцену Государственного Кремлевского дворца вместе с юбиляром перед началом концерта, передает ТАСС. Подойдя к микрофону, президент сообщил, что уже поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием в камерной обстановке, в кабинете. Но он решил еще раз обратиться к певцу.
Владимир Путин: «Не мог сегодня отказать себе в удовольствии сделать это еще раз более публично. Именно не мог отказать себе в удовольствии. Я хочу искренне, от души и от рядовых граждан поблагодарить Вас за Ваше творчество».
Путин подчеркнул, что имеет право говорить так, потому что был «рядовым человеком», когда получал удовольствие от творчества Кобзона.
Владимир Путин: «Знаю, что сотни тысяч и миллионы людей, таких же как и я, получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что вы делаете как артист, общаясь с атмосферой вашего творчества».
Путин в заключение сказал, что хочет еще раз «сердечно поблагодарить» Кобзона и сказать «обыкновенное человеческое спасибо». А также президент выразил надежду, что здоровья артиста еще хватит надолго, чтобы радовать миллионы россиян. Кобзон в ответ с улыбкой поблагодарил президента.
Владимир Путин: «Не мог сегодня отказать себе в удовольствии сделать это еще раз более публично. Именно не мог отказать себе в удовольствии. Я хочу искренне, от души и от рядовых граждан поблагодарить Вас за Ваше творчество».
Путин подчеркнул, что имеет право говорить так, потому что был «рядовым человеком», когда получал удовольствие от творчества Кобзона.
Владимир Путин: «Знаю, что сотни тысяч и миллионы людей, таких же как и я, получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что вы делаете как артист, общаясь с атмосферой вашего творчества».
Путин в заключение сказал, что хочет еще раз «сердечно поблагодарить» Кобзона и сказать «обыкновенное человеческое спасибо». А также президент выразил надежду, что здоровья артиста еще хватит надолго, чтобы радовать миллионы россиян. Кобзон в ответ с улыбкой поблагодарил президента.
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