Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

Государственный Эрмитаж подвел итоги летнего сезона.

Эрмитаж вошел в топ-5 лучших музеев мира, по версии голландского университета Роттердама. В список также попали Лувр, амстердамский Рейксмьюзеум и музей Ван Гога. Замкнул первую пятерку Британский музей.



Эрмитажная программа этим летом традиционно оказалась очень насыщенной. Отдельного внимания заслужил уникальный проект по томографии египетской мумии (3 октября подведут итоги исследования) и недавнее задымление подвалов Зимнего дворца. Многие горожане откликнулись и приютили пострадавших кошек.



Не обошлось этим летом и без форс-мажоров. К примеру, на открытии выставки «Нефертари и Долина цариц» внезапно погас свет. Оказывается, всё дело в компьютерной системе, которая отключила электричество строго по расписанию.



Выставочная программа Эрмитажа охватывает не только залы Зимнего дворца, но и другие города от Казани до Владивостока. Многие центры открыты и за рубежом. Правда, не без ограничений.



К примеру, по новым правилам нельзя перевозить стрелковое оружие и слоновую кость. Зато никаких серьезных запретов не ожидается в ноябре во время проведения международного культурного форума. Эрмитаж по традиции станет одной из главных его площадок.