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  • 20.09, 22:03
    Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира. Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

    Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

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    Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

    Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

      Государственный Эрмитаж подвел итоги летнего сезона.

      Эрмитаж вошел в топ-5 лучших музеев мира, по версии голландского университета Роттердама. В список также попали Лувр, амстердамский Рейксмьюзеум и музей Ван Гога. Замкнул первую пятерку Британский музей.

      Эрмитажная программа этим летом традиционно оказалась очень насыщенной. Отдельного внимания заслужил уникальный проект по томографии египетской мумии (3 октября подведут итоги исследования) и недавнее задымление подвалов Зимнего дворца. Многие горожане откликнулись и приютили пострадавших кошек.

      Не обошлось этим летом и без форс-мажоров. К примеру, на открытии выставки «Нефертари и Долина цариц» внезапно погас свет. Оказывается, всё дело в компьютерной системе, которая отключила электричество строго по расписанию.

      Выставочная программа Эрмитажа охватывает не только залы Зимнего дворца, но и другие города от Казани до Владивостока. Многие центры открыты и за рубежом. Правда, не без ограничений.

      К примеру, по новым правилам нельзя перевозить стрелковое оружие и слоновую кость. Зато никаких серьезных запретов не ожидается в ноябре во время проведения международного культурного форума. Эрмитаж по традиции станет одной из главных его площадок.

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