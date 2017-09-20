Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

Государственный Эрмитаж подвел итоги летнего сезона.
Эрмитаж вошел в топ-5 лучших музеев мира, по версии голландского университета Роттердама. В список также попали Лувр, амстердамский Рейксмьюзеум и музей Ван Гога. Замкнул первую пятерку Британский музей.
Эрмитажная программа этим летом традиционно оказалась очень насыщенной. Отдельного внимания заслужил уникальный проект по томографии египетской мумии (3 октября подведут итоги исследования) и недавнее задымление подвалов Зимнего дворца. Многие горожане откликнулись и приютили пострадавших кошек.
Не обошлось этим летом и без форс-мажоров. К примеру, на открытии выставки «Нефертари и Долина цариц» внезапно погас свет. Оказывается, всё дело в компьютерной системе, которая отключила электричество строго по расписанию.
Выставочная программа Эрмитажа охватывает не только залы Зимнего дворца, но и другие города от Казани до Владивостока. Многие центры открыты и за рубежом. Правда, не без ограничений.
К примеру, по новым правилам нельзя перевозить стрелковое оружие и слоновую кость. Зато никаких серьезных запретов не ожидается в ноябре во время проведения международного культурного форума. Эрмитаж по традиции станет одной из главных его площадок.
Эрмитажная программа этим летом традиционно оказалась очень насыщенной. Отдельного внимания заслужил уникальный проект по томографии египетской мумии (3 октября подведут итоги исследования) и недавнее задымление подвалов Зимнего дворца. Многие горожане откликнулись и приютили пострадавших кошек.
Не обошлось этим летом и без форс-мажоров. К примеру, на открытии выставки «Нефертари и Долина цариц» внезапно погас свет. Оказывается, всё дело в компьютерной системе, которая отключила электричество строго по расписанию.
Выставочная программа Эрмитажа охватывает не только залы Зимнего дворца, но и другие города от Казани до Владивостока. Многие центры открыты и за рубежом. Правда, не без ограничений.
К примеру, по новым правилам нельзя перевозить стрелковое оружие и слоновую кость. Зато никаких серьезных запретов не ожидается в ноябре во время проведения международного культурного форума. Эрмитаж по традиции станет одной из главных его площадок.
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