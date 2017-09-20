В Госдуме предложили выплачивать россиянам доходы от добычи полезных ископаемых

Группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых.
Документ был размещен в базе данных Государственной думы РФ. Авторами этого законопроекта стали несколько депутатов от КПРФ. Согласно их предложению, в следующем году уполномоченные органы должны были распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископаемых, включая налоги и сборы. А за каждый последующий год — на 2% больше, чем за предыдущий.
В документе было указано, что порядок получения доли для гражданина должно установить правительство.
Также в законопроекте определили категории лиц, которые могли бы претендовать на получение доходов от добычи полезных ископаемых. В чих числе люди, которые не меньше девяти месяцев в финансовом году официально работали или состояли на учете в службе занятости, при этом не получали в эти периоды пособие по безработице. Также доходы, согласно этому законопроекту, полагались пенсионерам, чей трудовой стаж составляет не менее пяти лет.
Но правительство РФ заявило, что не поддержит этот законопроект, поскольку предлагаемые изменения выходят за рамки правового регулирования закона о недрах, в который их планировали внести. Вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.
В документе было указано, что порядок получения доли для гражданина должно установить правительство.
Также в законопроекте определили категории лиц, которые могли бы претендовать на получение доходов от добычи полезных ископаемых. В чих числе люди, которые не меньше девяти месяцев в финансовом году официально работали или состояли на учете в службе занятости, при этом не получали в эти периоды пособие по безработице. Также доходы, согласно этому законопроекту, полагались пенсионерам, чей трудовой стаж составляет не менее пяти лет.
Но правительство РФ заявило, что не поддержит этот законопроект, поскольку предлагаемые изменения выходят за рамки правового регулирования закона о недрах, в который их планировали внести. Вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.
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