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  • 20.09, 22:04
    «Чумной» форт близ Кронштадта загорелся из-за мусора. Кронштадт, Санкт-Петербург, Финский залив, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Чумной» форт близ Кронштадта загорелся из-за мусора

    «Чумной» форт близ Кронштадта загорелся из-за мусора

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    «Чумной» форт близ Кронштадта загорелся из-за мусора

    «Чумной» форт близ Кронштадта загорелся <nobr>из-за</nobr> мусора

      Спасатели тушили пожар на форте «Александр I», прозванный «Чумным». В конце XIX — начале XX века там располагалась испытательная медицинская лаборатория.

      Сегодня жителей Кронштадта напугал густой черный дым. На форте «Император Александр I» произошел пожар. Информация о возгорании поступила в начале шестого вечера. Но из-за удаленности укрепсооружений от берега потушить огонь удалось только спустя 40 минут.

      До места происшествия спасатели добирались на пожарном катере. Благодаря «Отважному» форту удалось избежать повторения кинематографического прошлого. Напомним, что в 1985 году на форте снимали фильм «Порох». По сюжету укрепсооружения пылают из-за налета немецкой авиации.

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