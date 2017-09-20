«Чумной» форт близ Кронштадта загорелся из-за мусора

Спасатели тушили пожар на форте «Александр I», прозванный «Чумным». В конце XIX — начале XX века там располагалась испытательная медицинская лаборатория.

Сегодня жителей Кронштадта напугал густой черный дым. На форте «Император Александр I» произошел пожар. Информация о возгорании поступила в начале шестого вечера. Но из-за удаленности укрепсооружений от берега потушить огонь удалось только спустя 40 минут.



До места происшествия спасатели добирались на пожарном катере. Благодаря «Отважному» форту удалось избежать повторения кинематографического прошлого. Напомним, что в 1985 году на форте снимали фильм «Порох». По сюжету укрепсооружения пылают из-за налета немецкой авиации.