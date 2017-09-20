Порошенко призвал к скорейшему введению контингента ООН в Донбасс

Миссию ОНН нужно направить в Донбасс в кротчайшие сроки. С таким заявлением выступил президент Украины Пётр Порошенко на заседании в рамках
72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Пётр Порошенко: «Повторяю свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому я приветствую начало обмена мнениями среди членов Совета о том, как следует действовать. Мы готовы конструктивно принять участие в этом процессе».
По мнению Порошенко, для начала следует направить в регион миссию ООН, которая проведет техническую оценку, передает ТАСС.
С инициативой о размещении миссии ООН на линии спорикосновения в Донбассе ранее выступил Владимир Путин. Позднее он допустил, что возможно размещение контингента и на других территориях Донбасса, где работают сотрудники ОБСЕ. В США и на Украине выступили за размещение миссии ООН на всей территории конфликта в Донбассе, в том числе и на границе с Россией. Кроме этого, Киев отстаивает запрет на участие в миссии российских военных, а также отказывается от переговоров с лидерами провозглашенных ДНР И ЛНР.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Совбезе ООН отметил, что миссия ООН может быть развернута в Донбассе «только с согласия сторон конфликта». Он подчеркнул недопустимость возникновения ситуации, при которой контингент ООН поддерживал бы одну из конфликтующих сторон. Также он отметил, что в Москве с большой осторожностью относится к усилению мандатов миротворческих миссий. По его словам, сила может применяться «голубыми касками» «только для самообороны и защиты мандата».
По мнению Порошенко, для начала следует направить в регион миссию ООН, которая проведет техническую оценку, передает ТАСС.
С инициативой о размещении миссии ООН на линии спорикосновения в Донбассе ранее выступил Владимир Путин. Позднее он допустил, что возможно размещение контингента и на других территориях Донбасса, где работают сотрудники ОБСЕ. В США и на Украине выступили за размещение миссии ООН на всей территории конфликта в Донбассе, в том числе и на границе с Россией. Кроме этого, Киев отстаивает запрет на участие в миссии российских военных, а также отказывается от переговоров с лидерами провозглашенных ДНР И ЛНР.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Совбезе ООН отметил, что миссия ООН может быть развернута в Донбассе «только с согласия сторон конфликта». Он подчеркнул недопустимость возникновения ситуации, при которой контингент ООН поддерживал бы одну из конфликтующих сторон. Также он отметил, что в Москве с большой осторожностью относится к усилению мандатов миротворческих миссий. По его словам, сила может применяться «голубыми касками» «только для самообороны и защиты мандата».
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