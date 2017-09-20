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  • 20.09, 22:03

    В Перми экстренно сел самолет из-за приступа у немецкого туриста

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    В Перми экстренно сел самолет из-за приступа у немецкого туриста

    В Перми экстренно сел самолет <nobr>из-за</nobr> приступа у немецкого туриста

    В Перми экстренно приземлился лайнер китайской авиакомпании Air China, следовавший рейсом Пекин — Дюссельдорф.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

    Источник: «Предварительно, у него случился приступ хронического заболевания. Экипаж запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им было предоставлено разрешение на посадку в Перми».

    Источник в службе скорой помощи города со своей стороны сообщил, что к трапу прибыла бригада медиков, однако спасти пассажира не удалось. По словам собеседника агентства, на момент посадки мужчина уже находился в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия ни к чему не привели.

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