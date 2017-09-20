В Перми экстренно сел самолет из-за приступа у немецкого туриста

В Перми экстренно приземлился лайнер китайской авиакомпании Air China, следовавший рейсом Пекин — Дюссельдорф.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Источник: «Предварительно, у него случился приступ хронического заболевания. Экипаж запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им было предоставлено разрешение на посадку в Перми».
Источник в службе скорой помощи города со своей стороны сообщил, что к трапу прибыла бригада медиков, однако спасти пассажира не удалось. По словам собеседника агентства, на момент посадки мужчина уже находился в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия ни к чему не привели.
Источник: «Предварительно, у него случился приступ хронического заболевания. Экипаж запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им было предоставлено разрешение на посадку в Перми».
Источник в службе скорой помощи города со своей стороны сообщил, что к трапу прибыла бригада медиков, однако спасти пассажира не удалось. По словам собеседника агентства, на момент посадки мужчина уже находился в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия ни к чему не привели.
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