В финале учений «Запад-2017» военные зрелищно разгромили условного противника

Финальный боевой аккорд: на полигоне Борисовский завершились совместные
российско-белорусские учения «Запад-2017».
Заключительный эпизод вышел жестким и зрелищным по плотности огня из всех видов вооружений. Сначала организованное отступление и оборона, затем — стремительная контратака под прикрытием вертушек и артиллерии. Модернизированные Т-72 вылетели на полигон на максимальной скорости.
Чуть позже за ними выкатились самоходки — подчистить то, что осталось от условного противника. Но вздрогнули все от так называемого огненного вала — тут постарались саперы.
Как пояснил диктор, помимо физического урона, задача такого подрыва — деморализовать противника психологически. Случайно или нет, но военных атташе и наблюдателей поставили на трибуну, перед которой как раз находились позиции российских войск. Возможно, чтобы лишний раз показать, что дальше полигона танковая армия не пойдет. Специалисты внимательно все фиксировали.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
Чуть позже за ними выкатились самоходки — подчистить то, что осталось от условного противника. Но вздрогнули все от так называемого огненного вала — тут постарались саперы.
Как пояснил диктор, помимо физического урона, задача такого подрыва — деморализовать противника психологически. Случайно или нет, но военных атташе и наблюдателей поставили на трибуну, перед которой как раз находились позиции российских войск. Возможно, чтобы лишний раз показать, что дальше полигона танковая армия не пойдет. Специалисты внимательно все фиксировали.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
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