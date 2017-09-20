Пёс
ТВ-Эфир
Пёс
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.09, 22:03
    В финале учений «Запад-2017» военные зрелищно разгромили условного противника. армии мира, армия и флот РФ, Белоруссия, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ финале учений «Запад-2017» военные зрелищно разгромили условного противника

    В финале учений «Запад-2017» военные зрелищно разгромили условного противника

    комментировать
    В финале учений <nobr>«Запад-2017»</nobr> военные зрелищно разгромили условного противника

    В финале учений «Запад-2017» военные зрелищно разгромили условного противника

    В финале учений <nobr>«Запад-2017»</nobr> военные зрелищно разгромили условного противника

      Финальный боевой аккорд: на полигоне Борисовский завершились совместные российско-белорусские учения «Запад-2017».

      Заключительный эпизод вышел жестким и зрелищным по плотности огня из всех видов вооружений. Сначала организованное отступление и оборона, затем — стремительная контратака под прикрытием вертушек и артиллерии. Модернизированные Т-72 вылетели на полигон на максимальной скорости.

      Чуть позже за ними выкатились самоходки — подчистить то, что осталось от условного противника. Но вздрогнули все от так называемого огненного вала — тут постарались саперы.

      Как пояснил диктор, помимо физического урона, задача такого подрыва — деморализовать противника психологически. Случайно или нет, но военных атташе и наблюдателей поставили на трибуну, перед которой как раз находились позиции российских войск. Возможно, чтобы лишний раз показать, что дальше полигона танковая армия не пойдет. Специалисты внимательно все фиксировали.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru