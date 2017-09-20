Пёс
ТВ-Эфир
Пёс
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.09, 20:34
    Минобороны РФ сообщило об уничтожении 850 террористов в зоне деэскалации «Идлиб». армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны РФ сообщило об уничтожении 850 террористов в зоне деэскалации «Идлиб»

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении 850 террористов в зоне деэскалации «Идлиб»

    3 комментария
    Минобороны РФ сообщило об уничтожении 850 террористов в зоне деэскалации «Идлиб»

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении 850 террористов в зоне деэскалации «Идлиб»

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении 850 террористов в зоне деэскалации «Идлиб»

      В результате действий российских и сирийских военных уничтожены около 850 боевиков запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

      Сергей Рудской: «За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 боевые машины пехоты, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения».

      По словам генерала, сирийским войскам при поддержке российских ВСК удалось остановить боевиков, развернувших наступление в зоне деэскалации «Идлиб», и перейти в контрнаступление. Позиции сирийских военных практически полностью восстановлены. Операция по уничтожению террористов, по словам Рудского, будет продолжена, передает «Интерфакс».

      Ранее в среду стало известно, что «Джебхат ан-Нусра» с 8:00 19 сентября развернула масштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб».

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru