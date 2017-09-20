Минобороны РФ сообщило об уничтожении 850 террористов в зоне деэскалации «Идлиб»

В результате действий российских и сирийских военных уничтожены около 850 боевиков запрещенной в РФ группировки «Джебхат
ан-Нусра». Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Сергей Рудской: «За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 боевые машины пехоты, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения».
По словам генерала, сирийским войскам при поддержке российских ВСК удалось остановить боевиков, развернувших наступление в зоне деэскалации «Идлиб», и перейти в контрнаступление. Позиции сирийских военных практически полностью восстановлены. Операция по уничтожению террористов, по словам Рудского, будет продолжена, передает «Интерфакс».
Ранее в среду стало известно, что «Джебхат ан-Нусра» с 8:00 19 сентября развернула масштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб».
По словам генерала, сирийским войскам при поддержке российских ВСК удалось остановить боевиков, развернувших наступление в зоне деэскалации «Идлиб», и перейти в контрнаступление. Позиции сирийских военных практически полностью восстановлены. Операция по уничтожению террористов, по словам Рудского, будет продолжена, передает «Интерфакс».
Ранее в среду стало известно, что «Джебхат ан-Нусра» с 8:00 19 сентября развернула масштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб».
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