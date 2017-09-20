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  • 20.09, 20:33
    В пригороде Петербурга дорога в садик и школу напоминает пытку. Санкт-Петербург, детские сады, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ пригороде Петербурга дорога в садик и школу напоминает пытку

    В пригороде Петербурга дорога в садик и школу напоминает пытку

    1 комментарий
    В пригороде Петербурга дорога в садик и школу напоминает пытку

    В пригороде Петербурга дорога в садик и школу напоминает пытку

    В пригороде Петербурга дорога в садик и школу напоминает пытку

      Настоящей социальной проблемой микрорайона Славянка стало отсутствие нужного количества детских садов и школ. На 45 тысяч человек здесь всего три школы, которые давно переполнены. Поэтому путь к знаниям труден и тернист. Общественный транспорт приходится брать штурмом.

      В Славянке встретить в 7 утра ребенка на улице неудивительное дело. Они рассаживаются по машинам, пытаются втиснуться в общественный транспорт. И всё ради того, чтобы в назначенное время оказаться в своих детских садах и школах за несколько километров от дома.

      Когда Анна заходит в комнату дочерей — на часах без 15 шесть. В 06:05 трое детей, включая двухлетнего Андрея, уже на кухне едят кашу. Через 20 минут им надо выйти из дома. Чтобы без пробок добраться в другой район. Так эта семья живет уже несколько лет.

      Анна Бабец, мама троих детей: «Возить приходится в сады и школы Колпина. Мы раньше там жили. Когда два года назад нам дали квартиру в Славянке, мы сразу поставили детей в очередь на перевод. Но до сих в Славянке нам не дали места. Нам предлагали места в Новой Ижоре, но это находится в Колпине, т. е. одно и то же».

      При этом у Анны детский сад виден из окна. Но ее дети туда попасть не могут. Как и сотни других, чьи родители на протяжении нескольких лет от чиновников слышат одну фразу «Мест нет».

      Как отмечает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, добраться до садика или школы, действительно, проблема. И для тех, кто за рулем, и для тех, кто пользуется общественным транспортом. В автобусы нужно еще попасть. Кто-то идет пешком до переезда.

      Так поступают все, у кого школа или детский сад находится недалеко от переезда. Пока мигает красный сигнал, но не мчится поезд, школьники и родители с маленькими детьми стараются перебежать на другую сторону. Осенью дороги покрываются грязью, зимой — льдом.

      Сейчас в Славянке построено три школы и семь детских садов. Но этого катастрофически мало. На сегодня, по данным местной администрации, своего места в дошкольное учреждение ждут больше 600 малышей.

      Евгения Воронина, заместитель главы администрации Пушкинского района: «У нас проектируется две школы в Славянке и один детский сад на 280 мест. Проектирование будет закончено в 2018 году. Как заверяет комитет по строительству, при наличии достаточного финансирования школы и сады мы сдадим в 2020 году».

      При этом квартиры в Славянке в основном получали военные, дети которых имеют льготы при поступлении в образовательные учреждения. Но даже они вынуждены либо стоять в очереди, либо возить детей в Колпино, Пушкин, Павловск.

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