Участницы банды ростовских амазонок-убийц признаны виновными

Коллегия присяжных на суде в
Ростове-на-Дону вынесла обвинительный вердикт по делу участников преступной группы, известной под названием «банда амазонок».
Как говорится в сообщении пресс-службы СК РФ, собранные следствием доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного вердикта Инессе Тарвердиевой, ее дочери Виктории Тарвердиевой, Сергею Синельнику и его супруге Анастасии Синельник.
Из сообщения СК: «В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений».
По данным следствия, в период с 2007 по 2009 годы Тарвердиевой и ее соучастниками было совершено 10 убийств и одно покушение на убийство в Ростовской области. В их числе убийство сотрудника Нижегородского ОМОНа Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих малолетних детей в 2009 году на федеральной трассе «Дон». Нападения на граждан осуществлялись с целью завладения их имуществом, у сотрудников правоохранительных органов преступники забирали оружие.
В то же время продолжается расследование и других преступлений, которые обвиняемые, предположительно, совершили в предыдущие годы. Речь идет еще о 10 убийствах, двух покушениях на убийство, ряде посягательств на сотрудников правоохранительных органов, не менее 10 разбоях, более 60 кражах, отмечается в сообщении.
Из сообщения СК: «В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений».
По данным следствия, в период с 2007 по 2009 годы Тарвердиевой и ее соучастниками было совершено 10 убийств и одно покушение на убийство в Ростовской области. В их числе убийство сотрудника Нижегородского ОМОНа Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих малолетних детей в 2009 году на федеральной трассе «Дон». Нападения на граждан осуществлялись с целью завладения их имуществом, у сотрудников правоохранительных органов преступники забирали оружие.
В то же время продолжается расследование и других преступлений, которые обвиняемые, предположительно, совершили в предыдущие годы. Речь идет еще о 10 убийствах, двух покушениях на убийство, ряде посягательств на сотрудников правоохранительных органов, не менее 10 разбоях, более 60 кражах, отмечается в сообщении.
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