Пёс
ТВ-Эфир
Пёс
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.09, 20:34

    Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных в Англии

    комментировать

    Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных в Англии

    Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных в Англии

    За минувший год 3908 новорожденных мальчиков назвали именем Мухаммед в Англии и Уэльсе.

    В Англии и Уэльсе в топ-10 самых популярных имен для мальчиков вошло имя Мухаммед. Это имя оказалось на восьмой строчке рейтинга. Такие данные приводит национальное статистическое управление. В прошлом году такое имя получили 3908 младенцев, пишет сайт «Комсомольской правды».

    Лидирующая позиция в списке досталась маленьким Оливерам — так назвали 6 600 новорожденных мальчиков в прошлом году. На втором и третьем месте оказались имена британских принцев — Гарри и Джордж. Также в десятке Джек, Джейкоб, Ной, Чарли, Томас и Оскар.

    А среди женских имен самым популярным стало Оливия — более 5 000 новорожденных девочек назвали так. Раньше самым популярным именем было Амелия, но теперь оно сместилось на вторую позицию. Также в рейтинг имена Эмили, Айла, Ава, Изабелла, Лили, Джессика, Элла и Мия.

    Всего в Англии и Уэльсе за прошлой год родились более 696 тысяч детей. В статистическом управлении считают, что в выборе имен отразились социальные и культурные изменения в обществе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru