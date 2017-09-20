Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных в Англии

За минувший год 3908 новорожденных мальчиков назвали именем Мухаммед в Англии и Уэльсе.
В Англии и Уэльсе в топ-10 самых популярных имен для мальчиков вошло имя Мухаммед. Это имя оказалось на восьмой строчке рейтинга. Такие данные приводит национальное статистическое управление. В прошлом году такое имя получили 3908 младенцев, пишет сайт «Комсомольской правды».
Лидирующая позиция в списке досталась маленьким Оливерам — так назвали 6 600 новорожденных мальчиков в прошлом году. На втором и третьем месте оказались имена британских принцев — Гарри и Джордж. Также в десятке Джек, Джейкоб, Ной, Чарли, Томас и Оскар.
А среди женских имен самым популярным стало Оливия — более 5 000 новорожденных девочек назвали так. Раньше самым популярным именем было Амелия, но теперь оно сместилось на вторую позицию. Также в рейтинг имена Эмили, Айла, Ава, Изабелла, Лили, Джессика, Элла и Мия.
Всего в Англии и Уэльсе за прошлой год родились более 696 тысяч детей. В статистическом управлении считают, что в выборе имен отразились социальные и культурные изменения в обществе.
Лидирующая позиция в списке досталась маленьким Оливерам — так назвали 6 600 новорожденных мальчиков в прошлом году. На втором и третьем месте оказались имена британских принцев — Гарри и Джордж. Также в десятке Джек, Джейкоб, Ной, Чарли, Томас и Оскар.
А среди женских имен самым популярным стало Оливия — более 5 000 новорожденных девочек назвали так. Раньше самым популярным именем было Амелия, но теперь оно сместилось на вторую позицию. Также в рейтинг имена Эмили, Айла, Ава, Изабелла, Лили, Джессика, Элла и Мия.
Всего в Англии и Уэльсе за прошлой год родились более 696 тысяч детей. В статистическом управлении считают, что в выборе имен отразились социальные и культурные изменения в обществе.
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