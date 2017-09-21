НТВ.Ru начинает трансляцию телеэфира для разных часовых поясов

НТВ.Ru начинает трансляцию орбит вещания для всех часовых поясов страны*. НТВ стал первым российским телеканалом, реализовавшим на своём сайте и в мобильных приложениях данную технологию.
Теперь любой пользователь, зашедший на НТВ.Ru из любой точки России — от Урала и Сибири до Дальнего Востока — сможет увидеть не московскую орбиту, а то, что сейчас идёт в эфире НТВ именно в его регионе. Сайт будет автоматически определять, где находится посетитель, и показывать ему актуальный для его часового пояса эфир и сетку вещания.
В мобильных приложениях НТВ этот функционал станет доступен в ближайшее время.
*Телеканал НТВ одновременно производит четыре версии вещания (так называемые орбиты) для различных временных зон на территории России.
В мобильных приложениях НТВ этот функционал станет доступен в ближайшее время.
*Телеканал НТВ одновременно производит четыре версии вещания (так называемые орбиты) для различных временных зон на территории России.
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