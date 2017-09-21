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    НТВ.Ru начинает трансляцию телеэфира для разных часовых поясов

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    НТВ.Ru начинает трансляцию телеэфира для разных часовых поясов

    НТВ.Ru начинает трансляцию телеэфира для разных часовых поясов

    НТВ.Ru начинает трансляцию телеэфира для разных часовых поясов

    НТВ.Ru начинает трансляцию орбит вещания для всех часовых поясов страны*. НТВ стал первым российским телеканалом, реализовавшим на своём сайте и в мобильных приложениях данную технологию.

    Теперь любой пользователь, зашедший на НТВ.Ru из любой точки России — от Урала и Сибири до Дальнего Востока — сможет увидеть не московскую орбиту, а то, что сейчас идёт в эфире НТВ именно в его регионе. Сайт будет автоматически определять, где находится посетитель, и показывать ему актуальный для его часового пояса эфир и сетку вещания.

    В мобильных приложениях НТВ этот функционал станет доступен в ближайшее время.

    *Телеканал НТВ одновременно производит четыре версии вещания (так называемые орбиты) для различных временных зон на территории России.

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