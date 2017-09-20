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  • 20.09, 20:34
    Рухнувший потолок чуть не убил мексиканку во время землетрясения: видео. землетрясения, Мексика, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРухнувший потолок чуть не убил мексиканку во время землетрясения: видео

    Рухнувший потолок чуть не убил мексиканку во время землетрясения: видео

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    Рухнувший потолок чуть не убил мексиканку во время землетрясения: видео

    Рухнувший потолок чуть не убил мексиканку во время землетрясения: видео

    Рухнувший потолок чуть не убил мексиканку во время землетрясения: видео

      В Сети активно обсуждают ролик, снятый во время землетрясения в Мексике. Женщина чудом осталась невредимой во время обрушения стеклянного потолка.

      Инцидент сняла камера наблюдения в торговом центре Angelópolis Lifestyle Center в городе Пуэбла, сообщает сайт Вести.Ru.

      На кадрах запечатлена паника, при первых признаках землетрясения посетители ТЦ бросились врассыпную. Одна из женщин растерялась. Однако когда сверху начали сыпаться осколки, она быстро ушла. Буквально через секунду на место, где она стояла, падает и разбивается вдребезги массивный кусок потолка из стекла.

      Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек.





      Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.

      Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.

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