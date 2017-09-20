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  • 20.09, 19:03

    Шрёдер: Крым стал российским навсегда

    1 комментарий

    Шрёдер: Крым стал российским навсегда

    Шрёдер: Крым стал российским навсегда

    Крым в будущем не перестанет быть частью России. Такое мнение выразил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью журналу Stern.

    Герхард Шрёдер: «Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны».

    Немецкий политик также предупредил о риске отчуждения России и Германии. Он обратил внимание на тот факт, что многие россияне разочарованы нынешней позицией немецких властей, особенно — в вопросах санкций. Также он призвал Берлин и Москву выстраивать отношения без оглядки на США.

    Герхард Шрёдер: «Штатам не нужна сильная Россия. Европа, прежде всего Германия, имеет иные интересы».

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.

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