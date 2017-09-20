СК возбудил дело по факту смертельного пожара на северо-западе Петербурга

В результате пожара в квартире на
5-м этаже мать с детьми выпрыгнула из окна. Женщина скончалась, а дети госпитализированы с переломами. Следователи классифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности.
По факту пожара в Приморском районе, когда петербурженке пришлось выпрыгнуть из окна горящей квартиры вместе с детьми, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сегодня об этом сообщил Следственный комитет.
Пожар произошел накануне в одном из домов на проспекте Авиаконструкторов. В результате падения с высоты женщина получила тяжелейшие травмы и скончалась в больнице. Оба подростка также были травмированы. Их в срочном порядке перевели в ортопедический институт имени Турнера, который оказывает помощь детям с травмами позвоночника и спинного мозга.
По версии следствия, пожар мог начаться из-за установленной в квартире сауны. В результате пламя распространилось на площади в 70 квадратных метров. Кухня, коридор и три комнаты в квартире выгорели полностью.
Пожар произошел накануне в одном из домов на проспекте Авиаконструкторов. В результате падения с высоты женщина получила тяжелейшие травмы и скончалась в больнице. Оба подростка также были травмированы. Их в срочном порядке перевели в ортопедический институт имени Турнера, который оказывает помощь детям с травмами позвоночника и спинного мозга.
По версии следствия, пожар мог начаться из-за установленной в квартире сауны. В результате пламя распространилось на площади в 70 квадратных метров. Кухня, коридор и три комнаты в квартире выгорели полностью.
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