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  • 20.09, 20:34
    СК возбудил дело по факту смертельного пожара на северо-западе Петербурга. Санкт-Петербург, Следственный комитет, пожары, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК возбудил дело по факту смертельного пожара на северо-западе Петербурга

    СК возбудил дело по факту смертельного пожара на северо-западе Петербурга

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    СК возбудил дело по факту смертельного пожара на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга

    СК возбудил дело по факту смертельного пожара на северо-западе Петербурга

    СК возбудил дело по факту смертельного пожара на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга

      В результате пожара в квартире на 5-м этаже мать с детьми выпрыгнула из окна. Женщина скончалась, а дети госпитализированы с переломами. Следователи классифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности.

      По факту пожара в Приморском районе, когда петербурженке пришлось выпрыгнуть из окна горящей квартиры вместе с детьми, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сегодня об этом сообщил Следственный комитет.

      Пожар произошел накануне в одном из домов на проспекте Авиаконструкторов. В результате падения с высоты женщина получила тяжелейшие травмы и скончалась в больнице. Оба подростка также были травмированы. Их в срочном порядке перевели в ортопедический институт имени Турнера, который оказывает помощь детям с травмами позвоночника и спинного мозга.

      По версии следствия, пожар мог начаться из-за установленной в квартире сауны. В результате пламя распространилось на площади в 70 квадратных метров. Кухня, коридор и три комнаты в квартире выгорели полностью.

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