Ржавая вода опустошает кошельки жителей деревни Вартемяги в Ленобласти

Качество воды, поступающей в краны квартир в новом ЖК, не выдерживает критики. На ней нельзя приготовить еду и даже помыться не получится. Чиновники уверяют, что в ближайшее время водовод реконструируют. Правда, жители считают, что проблема в скважине, а не в трубах.

Международный день мониторинга качества воды, который отмечается на этой неделе прошел мимо полутора тысяч жителей деревни Вартемяги во Всеволожском районе Ленобласти. Обитателям недавно возведенного жилого комплекса не нужно проводить никаких анализов, чтобы понять: в их квартиры поступает всё что угодно, но только не чистая вода.



С требованием разобраться с проблемой они уже десятки раз обращались к местным и региональным властям. Бурая жидкость не годится не только для питья, но даже для гигиенических процедур.



Самый большой осадок в этой истории оставляет финансовая сторона. Мало того, что недешевые фильтры, призванные работать месяцами, обитателям комплекса приходится заменять каждые два-три дня.



Так еще и постоянно ломаются индивидуальные котлы отопления. Их наличию в квартирах можно бы позавидовать. Но для технологического оборудования местная вода оказывается самой что ни на есть мертвой. Котел она выводит из строя менее, чем за год.



Десять, тридцать тысяч на ремонт котла — для многих жителей Вартемяг уже пройденный этап. Запчасти для редкой модели, установленной застройщиком, зачастую не найти. Оборудование приходится менять, а в этом случае цена вопроса от 60 тысяч.



Муниципалы и чиновники в многочисленных бумагах доказывают: пошло всякое по трубам из-за того, что трубы эти достались в наследство еще от совхоза, в былые годы содержавшего водопровод. Местный глава благодаря документам о выделении допфинансирования надеется не подмочить репутацию. На ремонт и реконструкцию магистрали выделено 14 с половиной миллионов рублей. Это должно помочь.



Владимир Сидоренко, глава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: «Подрядчик поменяет 900 погонных метров магистрального водовода. Там препятствий никаких нет. В течение месяца новые трубы возможно смонтировать».



Но жители Вартемяг считают: такие меры разве что бюджет пустить на дно помогут, а вернуть им чистую воду — вряд ли. По их мнению, нужно не только заменять магистраль, но и разобраться с работой станции обезжелезивания и скважинами, откуда и поступает отдаленно напоминающая воду жижа.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв попробовал ржавую воду на вкус.