Землетрясение в Мексике пробудило вулкан Попокатепетль

После разрушительного землетрясения в Мексике пробудился вулкан Попокатепетль, расположенный недалеко от столицы.
Как сообщает сайт Вести.Ru, извержение произошло в ночь на 20 сентября. До этого момента последний раз активность вулкана фиксировали 22 августа.
Сейсмологи объявили на территории вулкана так называемую красную тревогу, что говорит об одном из самых высоких уровней угрозы.
Ранее сообщалось, что землетрясение в Мексике магнитудой 7,1 унесло жизни не менее 248 человек, разрушены десятки зданий. Все экстренные службы страны приведены в боевую готовность, объявлен режим чрезвычайного положения. Под завалами могут оставаться люди, не исключено, что число жертв увеличится. Россия уже выразила готовность помочь Мексике с ликвидацией последствий стихийного бедствия.
Сейсмологи объявили на территории вулкана так называемую красную тревогу, что говорит об одном из самых высоких уровней угрозы.
Ранее сообщалось, что землетрясение в Мексике магнитудой 7,1 унесло жизни не менее 248 человек, разрушены десятки зданий. Все экстренные службы страны приведены в боевую готовность, объявлен режим чрезвычайного положения. Под завалами могут оставаться люди, не исключено, что число жертв увеличится. Россия уже выразила готовность помочь Мексике с ликвидацией последствий стихийного бедствия.
Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.
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