Уральскую актрису нашли мертвой спустя три года поисков

Актриса екатеринбургского театра «Волхонка» Елена Шахова, которая пропала в 2014 году, найдена мертвой.
Тело женщины было обнаружено в лесу около города Красноуральска в Свердловской области, сообщают местные СМИ.
Информацию о смерти Шаховой подтвердили в театре «Волхонка». На странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» опубликован некролог.
Театр «Волхонка»: «Елена Владимировна была творческим и преданным театру человеком. Отдавалась профессии всей душой. У нее молодые артисты учились уважению к профессии. И помимо того, что она играла на сцене, она всегда помогала театру, помогала в репетициях молодым артистам, поддерживала не только профессионально, но и человечески. Была светлым, веселым и отзывчивым человеком и хорошим другом».
В управлении СК по Свердловской области информацию о смерти Шаховой комментировать не стали, передает РИА Новости.
Женщина пропала три года назад при загадочных обстоятельствах. По словам ее близких, Елена не вернулась из отпуска к началу театрального сезона.
Елена Шахова в 1982 году закончила Свердловское театральное училище, затем 10 лет служила в Русском драматическом театре в Чебоксарах. В 1992–1995 — в Молодежном театре Краснодара. В «Волхонке» — с 1995 года. Являлась неоднократным лауреатом премии «Браво» и лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Была отмечена грамотой за личный вклад в сохранение и развитие театрального искусства Среднего Урала.
Информацию о смерти Шаховой подтвердили в театре «Волхонка». На странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» опубликован некролог.
Театр «Волхонка»: «Елена Владимировна была творческим и преданным театру человеком. Отдавалась профессии всей душой. У нее молодые артисты учились уважению к профессии. И помимо того, что она играла на сцене, она всегда помогала театру, помогала в репетициях молодым артистам, поддерживала не только профессионально, но и человечески. Была светлым, веселым и отзывчивым человеком и хорошим другом».
В управлении СК по Свердловской области информацию о смерти Шаховой комментировать не стали, передает РИА Новости.
Женщина пропала три года назад при загадочных обстоятельствах. По словам ее близких, Елена не вернулась из отпуска к началу театрального сезона.
Елена Шахова в 1982 году закончила Свердловское театральное училище, затем 10 лет служила в Русском драматическом театре в Чебоксарах. В 1992–1995 — в Молодежном театре Краснодара. В «Волхонке» — с 1995 года. Являлась неоднократным лауреатом премии «Браво» и лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Была отмечена грамотой за личный вклад в сохранение и развитие театрального искусства Среднего Урала.
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