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  • 20.09, 17:31

    Уральскую актрису нашли мертвой спустя три года поисков

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    • Фото: театр "Волохонка" / vk.com
    Уральскую актрису нашли мертвой спустя три года поисков

    Уральскую актрису нашли мертвой спустя три года поисков

    Уральскую актрису нашли мертвой спустя три года поисков
  • Фото: театр "Волохонка" / vk.com

    • Актриса екатеринбургского театра «Волхонка» Елена Шахова, которая пропала в 2014 году, найдена мертвой.

    Тело женщины было обнаружено в лесу около города Красноуральска в Свердловской области, сообщают местные СМИ.

    Информацию о смерти Шаховой подтвердили в театре «Волхонка». На странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» опубликован некролог.



    Театр «Волхонка»: «Елена Владимировна была творческим и преданным театру человеком. Отдавалась профессии всей душой. У нее молодые артисты учились уважению к профессии. И помимо того, что она играла на сцене, она всегда помогала театру, помогала в репетициях молодым артистам, поддерживала не только профессионально, но и человечески. Была светлым, веселым и отзывчивым человеком и хорошим другом».

    В управлении СК по Свердловской области информацию о смерти Шаховой комментировать не стали, передает РИА Новости.

    Женщина пропала три года назад при загадочных обстоятельствах. По словам ее близких, Елена не вернулась из отпуска к началу театрального сезона.

    Елена Шахова в 1982 году закончила Свердловское театральное училище, затем 10 лет служила в Русском драматическом театре в Чебоксарах. В 1992–1995 — в Молодежном театре Краснодара. В «Волхонке» — с 1995 года. Являлась неоднократным лауреатом премии «Браво» и лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Была отмечена грамотой за личный вклад в сохранение и развитие театрального искусства Среднего Урала.

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