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  • 20.09, 17:32
    «Солнечный голос»: в Москве простились с Зурабом Соткилавой. артисты, Большой театр, знаменитости, Москва, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Солнечный голос»: в Москве простились с Зурабом Соткилавой

    «Солнечный голос»: в Москве простились с Зурабом Соткилавой

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    «Солнечный голос»: в Москве простились с Зурабом Соткилавой

    «Солнечный голос»: в Москве простились с Зурабом Соткилавой

    «Солнечный голос»: в Москве простились с Зурабом Соткилавой

      В столице сегодня простились с оперным тенором Зурабом Соткилавой.

      Церемония прощания с певцом прошла на сцене Большого театра, где он служил с 1974 года.

      Владислав Пьявко, народный артист СССР: «У моего Зурабчика голос был солнечный и какой-то всеобъемлющий. И когда ты сидел в зале, тебя как будто обволакивало и уносило куда-то в поднебесье».

      Тамара Синявская, народная артистка СССР: «Большой театр — это удивительная музыкальная шкатулка, которая хранит в себе голоса. Зураб, твой голос здесь остался. Вечная память».

      Зураб Соткилава скончался в понедельник, ему было 80. Вечером гроб с телом оперного певца перевезут в Грузию. Похоронят Соткилаву в Тбилиси — такова была его последняя воля.

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