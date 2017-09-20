«Солнечный голос»: в Москве простились с Зурабом Соткилавой

В столице сегодня простились с оперным тенором Зурабом Соткилавой.
Церемония прощания с певцом прошла на сцене Большого театра, где он служил с 1974 года.
Владислав Пьявко, народный артист СССР: «У моего Зурабчика голос был солнечный и какой-то всеобъемлющий. И когда ты сидел в зале, тебя как будто обволакивало и уносило куда-то в поднебесье».
Тамара Синявская, народная артистка СССР: «Большой театр — это удивительная музыкальная шкатулка, которая хранит в себе голоса. Зураб, твой голос здесь остался. Вечная память».
Зураб Соткилава скончался в понедельник, ему было 80. Вечером гроб с телом оперного певца перевезут в Грузию. Похоронят Соткилаву в Тбилиси — такова была его последняя воля.
Владислав Пьявко, народный артист СССР: «У моего Зурабчика голос был солнечный и какой-то всеобъемлющий. И когда ты сидел в зале, тебя как будто обволакивало и уносило куда-то в поднебесье».
Тамара Синявская, народная артистка СССР: «Большой театр — это удивительная музыкальная шкатулка, которая хранит в себе голоса. Зураб, твой голос здесь остался. Вечная память».
Зураб Соткилава скончался в понедельник, ему было 80. Вечером гроб с телом оперного певца перевезут в Грузию. Похоронят Соткилаву в Тбилиси — такова была его последняя воля.
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