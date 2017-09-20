За игнорирование депутатских запросов питерских чиновников накажут рублем

Парламент Петербурга принял в первом чтении законопроект об ответственности госслужащих перед депутатами.

Сегодня петербургские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, по которому чиновников смогут наказывать за игнорирование обращений депутатов. Теперь за невыполнение законного требования народных избранников госслужащим придется раскошелиться на две-три тысячи рублей. А непредоставление информации на запрос парламентария обойдется чиновникам вплоть до председателей комитетов и вице-губернаторов в одну-две тысячи.



По мнению председателя Заксобрания, в этом вопросе принципиальны не сами суммы штрафов, а возможность привлечь игнорирующих депутатов работников Смольного к ответу.



Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Законопроект принят для того, чтобы обратить внимание на то, что так поступать нельзя. Депутат — человек, который избран жителями Санкт-Петербурга, и он представляет их интересы. Выполнение его требований, запросов, писем — это неукоснительное требование для всех, кто получает эти запросы».