Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.09, 16:00

    За игнорирование депутатских запросов питерских чиновников накажут рублем

    комментировать

    За игнорирование депутатских запросов питерских чиновников накажут рублем

    За игнорирование депутатских запросов питерских чиновников накажут рублем

    Парламент Петербурга принял в первом чтении законопроект об ответственности госслужащих перед депутатами.

    Сегодня петербургские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, по которому чиновников смогут наказывать за игнорирование обращений депутатов. Теперь за невыполнение законного требования народных избранников госслужащим придется раскошелиться на две-три тысячи рублей. А непредоставление информации на запрос парламентария обойдется чиновникам вплоть до председателей комитетов и вице-губернаторов в одну-две тысячи.

    По мнению председателя Заксобрания, в этом вопросе принципиальны не сами суммы штрафов, а возможность привлечь игнорирующих депутатов работников Смольного к ответу.

    Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Законопроект принят для того, чтобы обратить внимание на то, что так поступать нельзя. Депутат — человек, который избран жителями Санкт-Петербурга, и он представляет их интересы. Выполнение его требований, запросов, писем — это неукоснительное требование для всех, кто получает эти запросы».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru