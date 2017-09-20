Пять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Красноярском крае

В больницу города Уяр доставлены пять человек после аварии с пассажирским автобусом.
В министерстве здравоохранения Красноярского края уточнили, что пятеро госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести.
Минздрав Красноярского края: «Всего за медицинской помощью обратились семь человек. Сейчас больше всего беспокоит ребенок, который якобы находился в автобусе и тоже пострадал. У нас нет о нем никакой информации».
По данным Следственного комитета, всего в перевернувшемся на трассе автобусе находились 18 человек, из них шестеро пострадали, в том числе ребенок. По данным ведомства, автобус столкнулся с легковушкой, у которой после аварии оказалась смята передняя часть.
ГСУ СК по региону: «Все пострадавшие получили ушибы и травмы, тяжесть которых и иные обстоятельства аварии в настоящее время уточняются. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Между тем в региональном управлении ГИБДД утверждают, что в автобусе находились 19 человек, а число пострадавших — семь, включая ребенка. В дорожной полиции утверждают, что водитель автобуса, по-видимому, пытался избежать аварийной ситуации, но не справился с управлением, передает «Интерфакс».
Сотрудник ГИБДД: «В этой аварии у нас только автобус. Касаний с легковым автомобилем, который есть на фото с места происшествия, не было».
Напомним, ДТП с автобусом, который следовал по маршруту Нижний Ингаш — Красноярск, произошло сегодня утром на федеральной автотрассе Новосибирск — Иркутск. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Минздрав Красноярского края: «Всего за медицинской помощью обратились семь человек. Сейчас больше всего беспокоит ребенок, который якобы находился в автобусе и тоже пострадал. У нас нет о нем никакой информации».
По данным Следственного комитета, всего в перевернувшемся на трассе автобусе находились 18 человек, из них шестеро пострадали, в том числе ребенок. По данным ведомства, автобус столкнулся с легковушкой, у которой после аварии оказалась смята передняя часть.
ГСУ СК по региону: «Все пострадавшие получили ушибы и травмы, тяжесть которых и иные обстоятельства аварии в настоящее время уточняются. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Между тем в региональном управлении ГИБДД утверждают, что в автобусе находились 19 человек, а число пострадавших — семь, включая ребенка. В дорожной полиции утверждают, что водитель автобуса, по-видимому, пытался избежать аварийной ситуации, но не справился с управлением, передает «Интерфакс».
Сотрудник ГИБДД: «В этой аварии у нас только автобус. Касаний с легковым автомобилем, который есть на фото с места происшествия, не было».
Напомним, ДТП с автобусом, который следовал по маршруту Нижний Ингаш — Красноярск, произошло сегодня утром на федеральной автотрассе Новосибирск — Иркутск. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Комментарии