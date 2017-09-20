Полиция сняла оцепление после проверки сообщений об угрозе взрыва в Лондоне

На улицы в центральной части Лондона, которые были оцеплены
из-за сообщений о подозрительном пакете, снова открыт доступ.
Правоохранители сняли оцепление с улиц возле станции метро Liverpool Street и площади Финсбери Саркус Гарденс. На месте провели проверку специалисты-саперы и кинологи.
Стражи порядка поблагодарили жителей и гостей Лондона за терпение и объявили, что сообщения об угрозе взрыва не подтвердились. Доступ на улицы в центре Лондона снова открыт, передает «Интерфакс».
Сообщения о подозрительном пакете поступили в полицию сегодня утром. В Великобритании действует серьезный уровень террористической угрозы. Ранее в среду были задержаны еще двое подозреваемых по делу о теракте в метро. Всего стражи порядка задержали пять человек, которые, предположительно, связаны с взрывом в вагоне, который произошел в минувшую пятницу.
Стражи порядка поблагодарили жителей и гостей Лондона за терпение и объявили, что сообщения об угрозе взрыва не подтвердились. Доступ на улицы в центре Лондона снова открыт, передает «Интерфакс».
Сообщения о подозрительном пакете поступили в полицию сегодня утром. В Великобритании действует серьезный уровень террористической угрозы. Ранее в среду были задержаны еще двое подозреваемых по делу о теракте в метро. Всего стражи порядка задержали пять человек, которые, предположительно, связаны с взрывом в вагоне, который произошел в минувшую пятницу.
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