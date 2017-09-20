НТВ и Дед Мороз исполнят заветные мечты россиян

Всероссийский Дед Мороз и команда НТВ объявляют о старте акции «Исполнение желаний» в рамках ежегодного большого тура «Путешествие Деда Мороза». Написать письмо Деду Морозу и попросить его о самом сокровенном теперь сможет каждый житель нашей большой страны.
Письма можно направить на электронный ящик dedmoroz@ntv.ru. Дед Мороз увидит все послания и отправится в путь, чтобы воплотить в жизнь самые заветные мечты россиян.
Уже в ноябре вместе с большой командой НТВ волшебник из Великого Устюга начнет свое грандиозное путешествие по городам России. Основная цель проекта — помочь тем, кому особенно важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей и из многодетных семей.
Напомним, за время проведения акции «Путешествие Деда Мороза» в прошлом году телеканалу НТВ пришло более 20 тысяч писем. Добрые и искренние, с надеждой и грустью, от детей и взрослых, но с неизменной верой в чудо. И команда НТВ вместе с главным волшебником страны проехала десятки тысяч километров с особой миссией — исполнить мечты и подарить праздник многим семьям! За 48 дней путешествия Дед Мороз посетил более 100 социальных учреждений, порадовал подарками 5 000 детей-воспитанников школ-интернатов и детских домов, а также помог более 50 многодетным семьям.
Генеральным партнером путешествия в этом году стали государственные лотереи, которые вместе с всероссийским Дедом Морозом и командой НТВ примут участие во всех городских мероприятиях и исполнят мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. А взрослые получат шанс испытать удачу в розыгрыше «Новогодний миллиард» одной из самых популярных российских лотерей, «Русское лото», в прямом эфире на НТВ 1 января. Другим партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» станет ОАО «РЖД». Компания будет помогать в организации передвижения команды Деда Мороза по стране, участвовать в мероприятиях, проводимых в городах, и оказывать содействие большой новогодней акции.
Теперь и вы можете стать участником большого праздничного тура, достаточно написать письмо Дедушке Морозу и ждать волшебника в гости!
Уже в ноябре вместе с большой командой НТВ волшебник из Великого Устюга начнет свое грандиозное путешествие по городам России. Основная цель проекта — помочь тем, кому особенно важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей и из многодетных семей.
Напомним, за время проведения акции «Путешествие Деда Мороза» в прошлом году телеканалу НТВ пришло более 20 тысяч писем. Добрые и искренние, с надеждой и грустью, от детей и взрослых, но с неизменной верой в чудо. И команда НТВ вместе с главным волшебником страны проехала десятки тысяч километров с особой миссией — исполнить мечты и подарить праздник многим семьям! За 48 дней путешествия Дед Мороз посетил более 100 социальных учреждений, порадовал подарками 5 000 детей-воспитанников школ-интернатов и детских домов, а также помог более 50 многодетным семьям.
Генеральным партнером путешествия в этом году стали государственные лотереи, которые вместе с всероссийским Дедом Морозом и командой НТВ примут участие во всех городских мероприятиях и исполнят мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. А взрослые получат шанс испытать удачу в розыгрыше «Новогодний миллиард» одной из самых популярных российских лотерей, «Русское лото», в прямом эфире на НТВ 1 января. Другим партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» станет ОАО «РЖД». Компания будет помогать в организации передвижения команды Деда Мороза по стране, участвовать в мероприятиях, проводимых в городах, и оказывать содействие большой новогодней акции.
Теперь и вы можете стать участником большого праздничного тура, достаточно написать письмо Дедушке Морозу и ждать волшебника в гости!
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