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  • 20.09, 14:29

    В центре Ростова-на-Дону снова горел частный сектор

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    • Фото: Это Ростов-на-Дону! / vk.com
    В центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> снова горел частный сектор

    В центре Ростова-на-Дону снова горел частный сектор

    В центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> снова горел частный сектор
  • Фото: Это Ростов-на-Дону! / vk.com

    • Пожарные локализовали возгорание в частном секторе в центре Ростова-на-Дону.

    Огонь на территории одного из домов вспыхнул в первой половине дня. Пламя, судя по всему, перекинулось на соседние строения. Всего, по данным МЧС, горели три дома. Пожару был присвоен второй ранг. Были эвакуированы 20 человек. Погибших и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

    Марина Чернявская, представитель ГУ МЧС России по Ростовской области: «Огонь охватил три частных дома. В 13:05 пожар локализован на площади 250 квадратных метров».

    смотретьЖители сгоревших ростовских районов обвинили в поджоге черных риелторов
    Жители сгоревших ростовских районов обвинили в поджоге черных риелторов
    В конце августа в историческом центре города возник сильный пожар, загорелись частные дома. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. Спасатели занимались тушением огня почти сутки. В результате было повреждено почти 120 строений, из которых около 100 — жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Жители сгоревших домов обвинили тогда в поджоге черных риелторов.

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