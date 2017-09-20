В центре Ростова-на-Дону снова горел частный сектор

Пожарные локализовали возгорание в частном секторе в центре
Ростова-на-Дону.
Огонь на территории одного из домов вспыхнул в первой половине дня. Пламя, судя по всему, перекинулось на соседние строения. Всего, по данным МЧС, горели три дома. Пожару был присвоен второй ранг. Были эвакуированы 20 человек. Погибших и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
Марина Чернявская, представитель ГУ МЧС России по Ростовской области: «Огонь охватил три частных дома. В 13:05 пожар локализован на площади 250 квадратных метров».
В конце августа в историческом центре города возник сильный пожар, загорелись частные дома. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. Спасатели занимались тушением огня почти сутки. В результате было повреждено почти 120 строений, из которых около 100 — жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Жители сгоревших домов обвинили тогда в поджоге черных риелторов.
Марина Чернявская, представитель ГУ МЧС России по Ростовской области: «Огонь охватил три частных дома. В 13:05 пожар локализован на площади 250 квадратных метров».
В конце августа в историческом центре города возник сильный пожар, загорелись частные дома. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. Спасатели занимались тушением огня почти сутки. В результате было повреждено почти 120 строений, из которых около 100 — жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Жители сгоревших домов обвинили тогда в поджоге черных риелторов.
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