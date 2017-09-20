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  • 20.09, 16:00
    Известный российский руфер стал очевидцем землетрясения в Мехико. землетрясения, Мексика, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзвестный российский руфер стал очевидцем землетрясения в Мехико

    Известный российский руфер стал очевидцем землетрясения в Мехико

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    Известный российский руфер стал очевидцем землетрясения в Мехико

    Известный российский руфер стал очевидцем землетрясения в Мехико

    Известный российский руфер стал очевидцем землетрясения в Мехико

      Спасатели продолжают разбирать завалы после мощного землетрясения в Мексике. Под обломками могут находиться люди. На данный момент сообщается, что жертвами стихии стали более 200 человек. Россияне, которые находятся в зоне риска, публикуют в Сети видеообращения, в которых сообщают, что с ними все в порядке, но многие крайне напуганы.

      Среди обрушившихся в столице Мексики зданий — больницы, детские сады и школы, в которых как раз шли занятия. Серьезные повреждения получили и жилые дома. Среди очевидцев оказались и наши соотечественники. Павел Гогулан, который совсем недавно напугал местных полицейских тем, что забрался на небоскреб в Мехико, на этот раз сам перепугался не на шутку. Как только почувствовал толчки, выбежал на улицу и включил камеру.

      На записи видно, как сотни людей также вышли на улицу, покинув дома и офисы. К месту ЧП подъехали полицейские, чтобы обеспечить безопасность. Местные в полном недоумении, экстренные службы спешат обесточить здания — перекрыть на время воду и газ, чтобы избежать аварий. Павлу Гогулану, можно, сказать повезло: в его районе разрушения оказались не столь страшными.

      А вот Надежда Калиниченко оказалась ближе остальных к эпицентру. Сначала услышала сообщение о тревоге, после чего начала собираться, чтобы покинуть дом. Но едва смогла устоять на ногах, когда начались первые толчки.

      Надежда Калиниченко: «У меня руки так трясутся, ужас просто. У нас весь дом потрескался. Смотрите, люди повыскакивали. Мы тоже на уличке сидим в шоке».

      Чтобы понять, что именно пришлось пережить Надежде Калиниченко, можно взглянуть на снятые кадры: десятки людей толпятся у выхода из здания, где девушка арендует квартиру. Также видно, насколько сильно раскачиваются лампы на потолке.

      смотретьЗемлетрясение в Мексике: на руинах идет спасательная операция
      Землетрясение в Мексике: на руинах идет спасательная операция
      Все экстренные службы страны приведены в боевую готовность, объявлен режим чрезвычайного положения. К столице государства стянуты отряды военных — больше 3 000 солдат. Они вместе со спасателями начали разбирать завалы.



      Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.

      Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.

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