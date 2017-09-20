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  • 20.09, 14:29
    Памфилова рассказала о «минимальном отсеве» кандидатов на региональных выборах. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПамфилова рассказала о «минимальном отсеве» кандидатов на региональных выборах

    Памфилова рассказала о «минимальном отсеве» кандидатов на региональных выборах

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    Памфилова рассказала о «минимальном отсеве» кандидатов на региональных выборах

    Памфилова рассказала о «минимальном отсеве» кандидатов на региональных выборах

      В Центризбиркоме подвели первые итоги Единого дня голосования. Глава ЦИК сообщила, что нарушений было немного, а сам выборный процесс практически не вызвал нареканий у наблюдателей.

      По словам Эллы Памфиловой, к выборам допустили почти всех кандидатов — отказывали в регистрации только в самых крайних случаях.

      Элла Памфилова: «Во всех 82 субъектах РФ, где проводились выборы как непосредственно, так и в составе списков кандидатов, было выдвинуто около 96 тыс. кандидатов.

      Из них избирательными комиссиями было зарегистрировано свыше 88 тыс. кандидатов, что составляет почти 92% от всех выдвинутых кандидатов, — минимальный отсев».

      Памфилова также рассказала о предстоящих выборах президента, которые пройдут весной будущего года. К этому времени на всех участках (их более 90 тысяч) должны появиться компьютеры. По словам Памфиловой, это позволит исключить человеческий фактор при обработке и передаче данных.

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