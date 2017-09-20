Памфилова рассказала о «минимальном отсеве» кандидатов на региональных выборах

В Центризбиркоме подвели первые итоги Единого дня голосования. Глава ЦИК сообщила, что нарушений было немного, а сам выборный процесс практически не вызвал нареканий у наблюдателей.
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По словам Эллы Памфиловой, к выборам допустили почти всех кандидатов — отказывали в регистрации только в самых крайних случаях.
Элла Памфилова: «Во всех 82 субъектах РФ, где проводились выборы как непосредственно, так и в составе списков кандидатов, было выдвинуто около 96 тыс. кандидатов.
Из них избирательными комиссиями было зарегистрировано свыше 88 тыс. кандидатов, что составляет почти 92% от всех выдвинутых кандидатов, — минимальный отсев».
Памфилова также рассказала о предстоящих выборах президента, которые пройдут весной будущего года. К этому времени на всех участках (их более 90 тысяч) должны появиться компьютеры. По словам Памфиловой, это позволит исключить человеческий фактор при обработке и передаче данных.
Элла Памфилова: «Во всех 82 субъектах РФ, где проводились выборы как непосредственно, так и в составе списков кандидатов, было выдвинуто около 96 тыс. кандидатов.
Из них избирательными комиссиями было зарегистрировано свыше 88 тыс. кандидатов, что составляет почти 92% от всех выдвинутых кандидатов, — минимальный отсев».
Памфилова также рассказала о предстоящих выборах президента, которые пройдут весной будущего года. К этому времени на всех участках (их более 90 тысяч) должны появиться компьютеры. По словам Памфиловой, это позволит исключить человеческий фактор при обработке и передаче данных.
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