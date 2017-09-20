Волгоградской модели грозит штраф за фотосессию с краснокнижным лотосом

Слишком приукрасила себя волгоградская модель и теперь может дорого за это заплатить. Снимки брюнетки широко обсуждают за пределами региона, особенно экологи и сотрудники природоохранной прокуратуры.

Пока 19-летняя модель Наталья Гурова исправно пополняет свою социальную страницу свежими видео и фото со съемок и вечеринок, в числе ее подписчиков появились экологи и природоохранная прокуратура. Их внимание привлекли кадры, где девушка с романтичным взглядом позирует с сорванным лотосом. Судя по всему, краснокнижного реквизита для фотосессии ушло немало, негодует эколог.



Ирина Кушакова, эколог: «Фотографии, конечно, красивые, но, вообще, это вопиющий акт вандализма».



Сколько именно растений участвовало в фотосессии, а соответственно, и размер штрафа еще предстоит установить. И избежать его модели вряд ли удастся.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анны Финогиной.