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  • 20.09, 16:00
    Волгоградской модели грозит штраф за фотосессию с краснокнижным лотосом. Волгоградская область, Красная книга, скандалы, фото, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолгоградской модели грозит штраф за фотосессию с краснокнижным лотосом

    Волгоградской модели грозит штраф за фотосессию с краснокнижным лотосом

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    Волгоградской модели грозит штраф за фотосессию с краснокнижным лотосом

    Волгоградской модели грозит штраф за фотосессию с краснокнижным лотосом

    Волгоградской модели грозит штраф за фотосессию с краснокнижным лотосом

      Слишком приукрасила себя волгоградская модель и теперь может дорого за это заплатить. Снимки брюнетки широко обсуждают за пределами региона, особенно экологи и сотрудники природоохранной прокуратуры.

      Пока 19-летняя модель Наталья Гурова исправно пополняет свою социальную страницу свежими видео и фото со съемок и вечеринок, в числе ее подписчиков появились экологи и природоохранная прокуратура. Их внимание привлекли кадры, где девушка с романтичным взглядом позирует с сорванным лотосом. Судя по всему, краснокнижного реквизита для фотосессии ушло немало, негодует эколог.

      Ирина Кушакова, эколог: «Фотографии, конечно, красивые, но, вообще, это вопиющий акт вандализма».

      Сколько именно растений участвовало в фотосессии, а соответственно, и размер штрафа еще предстоит установить. И избежать его модели вряд ли удастся.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анны Финогиной.

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