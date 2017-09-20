Михаил Пореченков вдохновился поступком пенсионерки-экстремалки из Уфы

Заслуженный артист России Михаил Пореченков чрезвычайно вдохновлен поступком пенсионерки из Уфы. Артист, за плечами которого сотни ролей в театре и кино, собирается отказаться от дублера во время съемок следующей остросюжетной картины.

Пример подала 80-летняя женщина, которая решила отметить свой юбилей весьма экстремально — на высоте.



Тамара Шагинурова после почти 50-летнего перерыва снова решила проверить свой характер. Врачи строго-настрого запретили подниматься в небо в таком возрасте, так и до инфаркта недалеко. Да разве эту женщину переубедишь?



За спиной Тамары Шагинуровой — 179 прыжков с парашютом разной сложности. Этот — 180-й — Тамара Николаевна решила подарить себе на юбилей.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.