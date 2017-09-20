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  • 20.09, 17:32
    Михаил Пореченков вдохновился поступком пенсионерки-экстремалки из Уфы. знаменитости, кино, парашютный спорт, пенсионеры, Уфа, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМихаил Пореченков вдохновился поступком пенсионерки-экстремалки из Уфы

    Михаил Пореченков вдохновился поступком пенсионерки-экстремалки из Уфы

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    Михаил Пореченков вдохновился поступком <nobr>пенсионерки-экстремалки</nobr> из Уфы

    Михаил Пореченков вдохновился поступком пенсионерки-экстремалки из Уфы

    Михаил Пореченков вдохновился поступком <nobr>пенсионерки-экстремалки</nobr> из Уфы

      Заслуженный артист России Михаил Пореченков чрезвычайно вдохновлен поступком пенсионерки из Уфы. Артист, за плечами которого сотни ролей в театре и кино, собирается отказаться от дублера во время съемок следующей остросюжетной картины.

      Пример подала 80-летняя женщина, которая решила отметить свой юбилей весьма экстремально — на высоте.

      Тамара Шагинурова после почти 50-летнего перерыва снова решила проверить свой характер. Врачи строго-настрого запретили подниматься в небо в таком возрасте, так и до инфаркта недалеко. Да разве эту женщину переубедишь?

      За спиной Тамары Шагинуровой — 179 прыжков с парашютом разной сложности. Этот — 180-й — Тамара Николаевна решила подарить себе на юбилей.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.

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