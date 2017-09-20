В центре Лондона из-за угрозы взрыва оцеплено несколько улиц

Полиция оцепила несколько улиц в центральном районе британской столицы после сообщений о подозрительном пакете.
Правоохранители рекомендуют жителям и гостям Лондона избегать района у станции метро Liverpool Street и площади Финсбери Серкус Гарденс. На место прибыли команды саперов и кинологов. Территория оцеплена.
В полиции сообщили, что информация о подозрительном пакете поступила к ним в 9:52. В настоящее время проводится проверка, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Напомним, в Великобритании действует предпоследний уровень террористической угрозы — серьезный. Сегодня по делу о теракте в метро, который произошел в минувшую пятницу, задержали еще двоих человек. Общее число задержанных достигло пяти.
В полиции сообщили, что информация о подозрительном пакете поступила к ним в 9:52. В настоящее время проводится проверка, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Напомним, в Великобритании действует предпоследний уровень террористической угрозы — серьезный. Сегодня по делу о теракте в метро, который произошел в минувшую пятницу, задержали еще двоих человек. Общее число задержанных достигло пяти.
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