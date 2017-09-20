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  • 20.09, 14:29

    В центре Лондона из-за угрозы взрыва оцеплено несколько улиц

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    • Фото: Reuters © 2017, Rebecca Naden
    В центре Лондона <nobr>из-за</nobr> угрозы взрыва оцеплено несколько улиц

    В центре Лондона из-за угрозы взрыва оцеплено несколько улиц

    В центре Лондона <nobr>из-за</nobr> угрозы взрыва оцеплено несколько улиц
  • Фото: Reuters © 2017, Rebecca Naden

    • Полиция оцепила несколько улиц в центральном районе британской столицы после сообщений о подозрительном пакете.

    Правоохранители рекомендуют жителям и гостям Лондона избегать района у станции метро Liverpool Street и площади Финсбери Серкус Гарденс. На место прибыли команды саперов и кинологов. Территория оцеплена.

    В полиции сообщили, что информация о подозрительном пакете поступила к ним в 9:52. В настоящее время проводится проверка, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

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