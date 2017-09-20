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  • 20.09, 12:58

    Москва смотрит «Место встречи»

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    Москва смотрит «Место встречи»

    Москва смотрит «Место встречи»

    Москва смотрит «Место встречи»

    В понедельник, 18 сентября, четверть населения Москвы смотрела ежедневную общественно-политическую программу «Место встречи».

    Доля программы НТВ «Место встречи» по Москве 18 сентября с 14:00 до 16:00 составила 23,4% среди аудитории 18+. По России доля программы в аудитории 18+ составила 15,7%. Выпуск, заинтересовавший москвичей, был посвящен новой трагедии в Одессе, Михаилу Саакашвили и событиям на Украине.

    смотреть«Место встречи». 18 сентября 2017 года
    «Место встречи». 18 сентября 2017 года
    За время существования в эфире НТВ программа «Место встречи» неоднократно становилась лидером своего таймслота и всегда имела стабильно высокие медиапоказатели. Общественно-политическое ток-шоу стало финалистом индустриальной телевизионной премии ТЭФИ-2017 в номинации «Дневное ток-шоу». Премия ТЭФИ ежегодно присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств.

    «Место встречи» — это общественно-политическая программа, где каждый день в прямом эфире гости в студии вместе с ведущими разбираются в самых острых и актуальных темах, которые подбрасывает сама жизнь. Все, что волнует зрителей — от сезонных эпидемий до военной операции в Сирии, — может стать поводом для обсуждения.

    Ведущие программы — Ольга Белова и Андрей Норкин, давно знакомые зрителям НТВ по новостям и остросоциальным ток-шоу, выясняют, что стоит за тем или иным явлением в стране и мире. Белова и Норкин — не просто напарники. Они могут выступать и как оппоненты, ведь известно, что мужской и женский взгляды нередко различаются. Гостями студии становятся не только известные политики, общественные деятели и артисты, но и простые люди со своими историями.

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