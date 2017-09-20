На перевале Дятлова нашли тело мужчины

Следственные органы в Свердловской области проверяют информацию о смерти мужчины в районе перевала Дятлова. Об этом сообщает
пресс-служба СУ СКР по региону.
Отмечается, что сообщение поступило в правоохранительные органы 18 сентября. Причина смерти туриста пока неизвестна: следователи не добрались до места происшествия, передает «Интерфакс».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области со своей стороны сообщили, что погибший мужчина являлся участником туристической группы, которая не была зарегистрирована.
Пресс-служба ГУ МЧС: «Сейчас в районе перевала Дятлова плохие метеоусловия, поэтому для сопровождения представителя Следственного комитета спасатели находятся в готовности».
Перевалом Дятлова принято называть место в окрестностях горы Отортен на Северном Урале, где в феврале 1959 года погибла группа туристов. Тогда при невыясненных обстоятельствах скончались девять человек. В 2016 году перевал оказался в центре внимание СМИ после того, как там обнаружили тело жителя Челябинской области.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области со своей стороны сообщили, что погибший мужчина являлся участником туристической группы, которая не была зарегистрирована.
Пресс-служба ГУ МЧС: «Сейчас в районе перевала Дятлова плохие метеоусловия, поэтому для сопровождения представителя Следственного комитета спасатели находятся в готовности».
Перевалом Дятлова принято называть место в окрестностях горы Отортен на Северном Урале, где в феврале 1959 года погибла группа туристов. Тогда при невыясненных обстоятельствах скончались девять человек. В 2016 году перевал оказался в центре внимание СМИ после того, как там обнаружили тело жителя Челябинской области.
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