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  • 20.09, 12:58

    На перевале Дятлова нашли тело мужчины

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    На перевале Дятлова нашли тело мужчины

    На перевале Дятлова нашли тело мужчины

    Следственные органы в Свердловской области проверяют информацию о смерти мужчины в районе перевала Дятлова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

    Отмечается, что сообщение поступило в правоохранительные органы 18 сентября. Причина смерти туриста пока неизвестна: следователи не добрались до места происшествия, передает «Интерфакс».

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области со своей стороны сообщили, что погибший мужчина являлся участником туристической группы, которая не была зарегистрирована.

    Пресс-служба ГУ МЧС: «Сейчас в районе перевала Дятлова плохие метеоусловия, поэтому для сопровождения представителя Следственного комитета спасатели находятся в готовности».

    смотретьПричиной смерти группы Дятлова на перевале могло быть падение ракеты
    Причиной смерти группы Дятлова на перевале могло быть падение ракеты
    Перевалом Дятлова принято называть место в окрестностях горы Отортен на Северном Урале, где в феврале 1959 года погибла группа туристов. Тогда при невыясненных обстоятельствах скончались девять человек. В 2016 году перевал оказался в центре внимание СМИ после того, как там обнаружили тело жителя Челябинской области.

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