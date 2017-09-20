Пассажирский автобус перевернулся под Красноярском: есть пострадавшие

Рейсовый автобус, который ехал из Красноярска в Нижний Ингаш, попал в ДТП.
Авария произошла в Уярском районе на 905-м километре автомагистрали Новосибирск — Иркутск. В МЧС уточнили, что из-за ДТП движение было перекрыто в обе стороны, образовалась пробка.
По данным спасателей, ДТП произошло в 14:30 по местному времени (10:30 по Москве). На место аварии прибыли сотрудники МЧС и экипажи ДПС.
По предварительным сведениям, в автобусе находились 19 человек. Как сообщает ТАСС, водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся. После аварии за помощью к медикам обратились семь человек, в том числе ребенок. Он на попутном транспорте был доставлен в больницу.
Между тем «Интерфакс» передает, что автобус марки Hyundai столкнулся с легковым автомобилем. В итоге у легковушки оказалась смята передняя часть, а автобус от удара опрокинулся набок и частично перекрыл дорогу.
По данным спасателей, ДТП произошло в 14:30 по местному времени (10:30 по Москве). На место аварии прибыли сотрудники МЧС и экипажи ДПС.
По предварительным сведениям, в автобусе находились 19 человек. Как сообщает ТАСС, водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся. После аварии за помощью к медикам обратились семь человек, в том числе ребенок. Он на попутном транспорте был доставлен в больницу.
Между тем «Интерфакс» передает, что автобус марки Hyundai столкнулся с легковым автомобилем. В итоге у легковушки оказалась смята передняя часть, а автобус от удара опрокинулся набок и частично перекрыл дорогу.
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