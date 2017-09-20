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  • 20.09, 12:59
    В Краснодарском крае полуголый мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии: видео. Краснодарский край, нападения, Росгвардия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Краснодарском крае полуголый мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии: видео

    В Краснодарском крае полуголый мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии: видео

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    В Краснодарском крае полуголый мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии: видео

    В Краснодарском крае полуголый мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии: видео

    В Краснодарском крае полуголый мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии: видео

      В городе Темрюк сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину, который размахивал на улице мечом. Дебошир пытался оказать сопротивление стражам порядка.

      Вечером в понедельник на улице Ленина в городе Темрюк неизвестный мужчина, одетый в шорты, был замечен с катаной в руках. На место прибыл патрульный экипаж Росгвардии. Увидев стражей порядка, нарушитель бросился к ним с мечом. Случившееся попало на видео.

      Росгвардейцы потребовали, чтобы мужчина положил катану на землю, но он не стал подчиняться их требованиям. Сотрудникам Росгвардии вместе с очевидцами пришлось задерживать нарушителя силой, сообщает сайт Вести.Ru.

      Нарушителем оказался 50-летний местный житель. Как выяснилось, самурайский меч был сувенирным. В ходе задержания автомобиль Росгвардии был поврежден.

      В отношении дебошира с мечом, который был передан полиции, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти».

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