В Краснодарском крае полуголый мужчина с катаной напал на сотрудников Росгвардии: видео

В городе Темрюк сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину, который размахивал на улице мечом. Дебошир пытался оказать сопротивление стражам порядка.
Вечером в понедельник на улице Ленина в городе Темрюк неизвестный мужчина, одетый в шорты, был замечен с катаной в руках. На место прибыл патрульный экипаж Росгвардии. Увидев стражей порядка, нарушитель бросился к ним с мечом. Случившееся попало на видео.
Росгвардейцы потребовали, чтобы мужчина положил катану на землю, но он не стал подчиняться их требованиям. Сотрудникам Росгвардии вместе с очевидцами пришлось задерживать нарушителя силой, сообщает сайт Вести.Ru.
Нарушителем оказался 50-летний местный житель. Как выяснилось, самурайский меч был сувенирным. В ходе задержания автомобиль Росгвардии был поврежден.
В отношении дебошира с мечом, который был передан полиции, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти».
Росгвардейцы потребовали, чтобы мужчина положил катану на землю, но он не стал подчиняться их требованиям. Сотрудникам Росгвардии вместе с очевидцами пришлось задерживать нарушителя силой, сообщает сайт Вести.Ru.
Нарушителем оказался 50-летний местный житель. Как выяснилось, самурайский меч был сувенирным. В ходе задержания автомобиль Росгвардии был поврежден.
В отношении дебошира с мечом, который был передан полиции, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти».
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