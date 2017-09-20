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  • 20.09, 14:29
    В Приморье открылся крупный центр по изучению дальневосточных леопардов. животные, леопарды, Приморье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Приморье открылся крупный центр по изучению дальневосточных леопардов

    В Приморье открылся крупный центр по изучению дальневосточных леопардов

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    В Приморье открылся крупный центр по изучению дальневосточных леопардов

    В Приморье открылся крупный центр по изучению дальневосточных леопардов

    В Приморье открылся крупный центр по изучению дальневосточных леопардов

      Сотрудники национального парка в Приморье любят говорить, что все они в гостях у обитателей здешних лесов — дальневосточных леопардов. Но даже гостям нужно где-то жить, особенно тем, кто работает на благо краснокнижных животных. В этом смысле мечта научного коллектива и лесных инспекторов сбылась.

      На окраине села Барабаш на юге Приморья сегодня открылся крупный центр по изучению и сохранению самой редкой кошки на планете. С нуля здесь было построены несколько современных зданий: административный блок, научные лаборатории, большой гараж для спецтехники и гостиничный комплекс. У территории интересное ландшафтное и дизайнерское решение: зеленые зоны оформлены в виде отпечатков кошачьих лап.

      В одном из корпусов уже сейчас открыт музей, посвященный дальневосточным леопардам. Посмотреть экспозицию сегодня пришли местные жители. О представителях пятнистого семейства они знают не понаслышке, называют их своими соседями и всегда переживают, когда леопарды попадают в беду. В последние годы некоторые из них стали жертвами ДТП.

      Инспекторы продемонстрировали свои достижения в деле охраны леопардов. На стенде они разложили изъятые у браконьеров капканы и ловушки, в которые попадались животные. Чтобы эффективно бороться с нелегальными охотниками, сотрудники таежного дозора сегодня оснащены всем необходимым оборудованием и техникой.

      Национальный парк «Земля леопарда» на юге Приморья был создан пять лет назад. За это время экологи усовершенствовали систему фото- и видеомониторинга на таежных тропах. Оперативные снимки позволяют получать точные данные о численности леопардов в дикой природе. За последние 10 лет популяция увеличилась более чем в два раза, сегодня на территории России обитают как минимум 70 представителей редкого семейства. Впрочем, время от времени персоналу нацпарка приходится проводить ликбез среди местного населения и призывать грибников и рыбаков не срывать с деревьев фотоловушки.

      Чтобы освоиться в новых корпусах, у сотрудников нацпарка не так много времени, ведь работа по исследованию и защите редкой популяции диких кошек не останавливается ни на один день. Уже скоро инспекторам предстоит усилить мониторинг таежных угодий — впереди осенний пожароопасный сезон.

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